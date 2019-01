Inscrições para o Bonito Cross termina dia 20

Restam apenas duas semanas para garantir participação no Bonito Cross, prova que vai abrir o calendário sul-mato-grossense de competições off-road em 2019. Termina no dia 20 deste mês o período de inscrições no evento que reunirá atletas de Trail Run (Corrida de Trilha), Cross MTB (competição de Mountain Bike) e Cross Duathlon (pedal e corrida) nos dias 16 e 17 de fevereiro, em Bonito, região Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

As três modalidades do Bonito Cross, todas abertas ao público masculino e feminino, vão reunir competidores com idade entre 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e acima de 60 anos no Trail Run; 16 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49 e a partir de 50 anos no Duathlon e Mountain Bike. A inscrição pode ser feita no site oficial do evento – http://bonitocross.com.br/

Lançado em dezembro de 2018, o Bonito Cross será disputado na zona rural do município considerado polo do ecoturismo em Mato Grosso do Sul, e um dos principais destinos turísticos do Brasil, com largadas na Praia da Figueira, distante 18 km do centro da cidade.

Segundo os organizadores, o Bonito Cross será uma disputa de força e resistência em um cenário de paisagens naturais com grutas, cavernas, rios e cachoeiras, e para que o roteiro seja completo as trilhas já estão sendo cuidadosamente preparadas para surpreender, desafiar e provocar fortes emoções aos competidores. Os percursos serão de 12,2 Km (Trail Run), 5 km + 21,5 Km de Bike + 1,3 Km de corrida (Duathlon) e 61,7 km, 39 km e 31,8 Km (Cross Mountain Bike).

A disputa de Trail Run vai abrir o evento no sábado (16), com largada às 7h30, e as provas de MTB e Duathlon serão disputadas no domingo, dia 17, com largadas às 7h30 e 7h45, respectivamente. Nos dois dias de provas a concentração dos atletas na Praia da Figueira começará às 7h da manhã com o fechamento da arena às 7h15 para os últimos preparativos de largadas.

