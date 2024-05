Thiago Braz está suspenso por doping e não participará das Olimpíadas

O campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz, está oficialmente suspenso do esporte por 16 meses e, consequentemente, fora dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

A World Athletics, entidade máxima do atletismo mundial, confirmou na manhã desta terça-feira (28) que a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) considerou que o brasileiro violou as Regras Antidoping do Atletismo Mundial.

Thiago estava suspenso provisoriamente desde 28 de julho de 2023, após ter sido pego no antidoping com a substância ostarina, droga utilizada para o aumento de massa muscular.

O médico endocrinologista Guilherme Renke explicou, em coluna no ge, que a ostarina "é uma substância que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance.”

Segundo o endocrinologista, é uma classe nova de medicamentos, não aprovada pela FDA. E não é um medicamento de fácil acesso, por isso é preciso uma prescrição médica para a manipulação.

Embora tenha sido revelado apenas hoje, o veredito foi dado no dia 20 de maio. A defesa de Thiago entrou com o recurso três dias depois, pedindo o julgamento sumário. Ainda não há data marcada.

A defesa de Thiago afirma que houve contaminação cruzada em uma farmácia de manipulação onde um suplemento do atleta foi produzido.

Em nota, a AIU informou que pediu a suspensão de quatro anos e ainda considera entrar com recurso para aumentar a pena do atleta.

Thiago Braz tem 30 anos e é um dos principais nomes do salto com vara no mundo. Além do ouro olímpico na Rio 2016, ele tem uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e uma prata no Mundial de Atletismo Indoor de Belgrado 2022.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também