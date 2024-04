Torcedores do Cruzeiro queimam bandeirão que homenageia Ronaldo Fenômeno

Após o empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Alianza Petrolera nesta quinta-feira (11), pela Copa Sul-Americana, torcedores do clube brasileiro atearam fogo em um bandeirão com a imagem de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do clube, em protesto pela sequência negativa de resultados.

A partida foi a estreia do novo técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra. A equipe chegou a abrir vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo. Mas no segundo, os adversários buscaram o empate.

O que se uniu a indignação dos torcedores com a derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, no último domingo (07). E a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Souza, da Paraíba.

O bandeirão remete aos anos 90, quando Ronaldo jogava pelo Cruzeiro e começou a trajetória nos gramados. A homenagem foi exibida pela primeira vez em um jogo contra o Vasco em 2022, partida que decretou o retorno do time à elite do futebol brasileiro.

