Três jogos da Copa de 2030 acontecerão na América do Sul; veja os locais

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, assinou hoje (11) um documento confirmando que a América do Sul receberá três jogos da Copa do Mundo de 2030, junto do representante da Conmebol, Alejandro Domínguez, durante o Congresso da Conmebol, realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Eles também firmaram a ata dirigente das federações da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, países que receberão essas partidas. O Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, deve ser reformulado para receber a partida inaugural, em comemoração ao centenário da competição, realizada pela primeira vez em 1930, no país.

Em outubro de 2023, Domínguez já havia anunciado que seis países receberão jogos da Copa do Mundo de 2030. Espanha, Portugal e Marrocos, que fizeram uma candidatura conjunta, serão as sedes principais do Mundial. Mas a América do Sul terá o jogo de abertura, no Uruguai, e mais duas partidas da primeira rodada, um na Argentina e outra no Paraguai.

Inspeções serão realizadas para definir os três jogos, que serão oficiais da Copa. Na Argentina, o estádio favorito a ser sede é o Monumental de Nuñez, do River Plate, em Buenos Aires, e palco da final da edição de 1978. No Paraguai, a Conmebol tem o projeto de construir um estádio próprio na região próxima a Assunção.

O Chile planejava participar como sede da Copa de 2023. Mas os chilenos acabaram fora do projeto final e ficaram com a organização do Mundial Sub-20 de 2025.

Em 2026, o Mundial será disputado pela primeira vez em três países, mas do mesmo continente: Estados Unidos, México e Canadá. Pela primeira vez também terá 48 participantes, com 104 partidas, e não mais 32 seleções e 64 confrontos.

A Copa de 2030 terá esse mesmo formato, com 12 grupos de quatro times, os dois primeiros e os oito melhores terceiros avançarão para uma fase de 32 jogos, com eliminatórias até a final. O campeão agora, fará oito confrontos, e não mais sete.

