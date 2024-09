Turco registra marca após viralização do seu estilo despojado no tiro esportivo

O atleta turco de tiro esportivo, Yusuf Dikec, que foi medalhista de prata no Jogos Olímpicos Paris 2024 e viralizou nas redes sociais em razão do seu estilo simples - sem equipamentos, e pelo jeito despojado na hora de atirar -, entrou com um pedido de registro de marca no escritório turco de marcas e patentes.

De acordo com o treinador de Yusuf, Erdinc Bilgili, o atleta tomou essa decisão após outras pessoas entraram com o pedido de registro de marcas sem o consentimento dele. A imagem do turco foi utilizada na comercialização de diversos produtos, como camisetas, canecas, capinhas de celular, dentre outros.

Assim, ele visou garantir seu direto a proteção de marca e sua consequente exploração comercial. Yusuf Dikec dispensou todos esses equipamentos usados no tiro esportivo, e usou apenas seus óculos de grau, a mão no bolso, e arma para conquistar a prata. Foi pelo comportamento descontraído, frente aos rivais super-equipados, que o sargento aposentado ficou famoso nas redes sociais durante os Jogos e até depois da competição.

Yusuf, de 51 anos, completou em Paris a sua quinta Olimpíada. Ele também disputou os Jogos de Pequim na China, em 2008; Londres em 2012; Rio em 2016; e esteve em Tóquio em 2021. Porém, foi na França que o turco conquistou a sua primeira medalha olímpica.

Ao ser questionado sobre a postura utilizada durante a competição, Yusuf disse: "Só faço isso para manter meu corpo mais estável, para manter meu equilíbrio. Não há nada mais nisso".

