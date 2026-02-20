Unimed promove 4ª edição de corrida de rua em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida Unimed Campo Grande, marcada para o dia 23 de maio, na capital sul-mato-grossense. O evento reúne provas para diferentes perfis de participantes, de iniciantes a atletas experientes.

A programação inclui percursos de 2 km (caminhada), 5 km, 10 km e 15 km. Também haverá a categoria kids, destinada a crianças de 5 a 12 anos, com distâncias de até 500 metros, divididas por faixa etária.

Segundo a organização, 100% do valor arrecadado com as inscrições da categoria infantil será destinado a uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Campo Grande.

A prova é promovida pela Unimed Campo Grande e será realizada na região da Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena. A abertura da arena está prevista para as 16h.

Para se inscrever, acesse: https://unimedcg.coop.br/corrida2026

