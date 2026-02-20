Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Esportes

Unimed promove 4ª edição de corrida de rua em Campo Grande

Prova será no dia 23 de maio e terá percursos de 2 km a 15 km, além de categoria infantil

20 fevereiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida Unimed Campo Grande, marcada para o dia 23 de maio, na capital sul-mato-grossense. O evento reúne provas para diferentes perfis de participantes, de iniciantes a atletas experientes.

A programação inclui percursos de 2 km (caminhada), 5 km, 10 km e 15 km. Também haverá a categoria kids, destinada a crianças de 5 a 12 anos, com distâncias de até 500 metros, divididas por faixa etária.

Segundo a organização, 100% do valor arrecadado com as inscrições da categoria infantil será destinado a uma instituição que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. 

A prova é promovida pela Unimed Campo Grande e será realizada na região da Vila Morena, nos Altos da Avenida Afonso Pena. A abertura da arena está prevista para as 16h.

Para se inscrever, acesse: https://unimedcg.coop.br/corrida2026

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa de partida estadual
Esportes
Encontro de Laços e Futebol Sul-Mato-Grossense são destaques do esporte neste fim de semana
Aulas acontecerão no dia 8 de março
Esportes
Mulheres terão aulão gratuito de defesa pessoal no dia 8 de março
Taça das Bolinhas segue em discussão
Esportes
PGR defende que Flamengo e Sport sejam campeões do Brasileiro de 1987
Ivinhema garantiu a vaga na próxima fase
Esportes
Ivinhema vence e avança na Copa do Brasil, mas Pantanal é eliminado pelo Ji-Paraná
FC Pantanal precisou viajar até Rondônia para o confronto
Esportes
Ivinhema e FC Pantanal iniciam trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira
O episódio ocorreu ainda no primeiro tempo
Esportes
Benfica apoia Prestianni após acusação de racismo contra Vinícius
Ronda Rousey
Esportes
Ronda Rousey anuncia volta ao MMA após quase dez anos
Brasil conseguiu bons resultados
Esportes
Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Esportes
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Foto: Jogo do Botafogo em 2026
Esportes
Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026