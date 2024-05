Vai participar da Corrida do Pantanal 2024? Veja calendário de treinos gratuitos

Faltando pouco mais de quatro meses para a Corrida do Pantanal 2024, que acontecerá no dia 22 de setembro, o Sesi lançou o “Clube de Corrida Sesi Esporte” deste ano pensando, justamente, no preparo dos inscritos. Os treinos serão semanais, e as inscrições para participar podem ser feitas neste link.

Os treinos serão comandados por profissionais de educação física, com preparação específica para as provas da Corrida, incluindo atividades de aquecimento, alongamento e orientação sobre técnicas de corrida.

Podem participar tanto corredores de primeira viagem como atletas experientes e, conforme a responsável técnica da prova, Tatiane Rodrigues, o Clube não é restrito aos que vão correr.

“Nosso clube é aberto para todos os inscritos na corrida que querem participar ou melhorar a sua performance, tanto na corrida quanto na caminhada. Quem também quiser treinar caminhada pode vir com a gente”, explicou.

O próximo encontro será neste domingo (2), no Parque dos Poderes (próximo ao Corpo de Bombeiros), seguindo durante todo o mês, com tendas montadas em diversos pontos da Capital, aos finais de semana, a partir das 7h. Confira o cronograma abaixo:

08/06 (sábado) - Parque do Sóter (em frente à administração do parque - Entrada pela Rua Cristóvão Lechuga Luengo);

15/06 (sábado) - Parque das Nações Indígenas (próximo a ponte do lago - entrada pelo portão Kaiowá);

22/06 (sábado) - Parque Ayrton Senna (em frente ao Batalhão da Guarda Metropolitana - entrada pela Rua Jornalista Valdir Lago);

29/06 (sábado) - Parque do Sóter (em frente à administração do parque - Entrada pela Rua Cristóvão Lechuga Luengo).

Quem estiver passando pelos locais de treino também podem se inscrever na hora. Lembrando que, antes de iniciar qualquer atividade física, é preciso estar bem alimentado e hidratado, usar roupas leves e calçado confortável.

O 'Clube de Corrida Sesi Esporte' seguirá até o mês de setembro, de acordo com o cronograma pré-estabelecido, que está disponível no portal da Fiems (clique aqui para conferir).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também