Vini Jr faz pronunciamento e diz que vai lutar contra o racismo

O atacante Vinicius Junior fez um pronunciamento nessa quinta-feira (15), em Barcelona, cidade em que a Seleção Brasileira se prepara para amistosos nessa data Fifa. Em sua declaração, o jogador prometeu seguir combatendo o racismo e agradeceu o apoio que vem recebendo nas últimas semanas.

"Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio que aconteceu no último jogo contra o Valencia. Todos os clubes do Brasil, as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo me dando força para eu seguir nessa batalha. Era necessário ter alguém para seguir firme e cada vez mais diminuir o racismo. Eu quero seguir pelos jovens e todas as pessoas que sofrem não têm a mesma voz que eu", disse o atacante, que ainda prosseguiu.

"Uma vez dei entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim, acho que estou cada vez mais perto disso. Vejo todos na internet me desejando sorte no futebol e fora, pessoas de outros meios que não me acompanhavam e começaram a acompanhar. Fico feliz disso, cada vez mais vou seguir firme por aqueles que não têm oportunidade de lutar. Tenho a cabeça tranquila, minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou também quando eu era pequeno, por sofrer não apenas por racismo, mas por toda pressão colocada em cima de mim. Sempre trabalhei calado, hoje tenho a força para lutar por um assunto muito importante. Quero agradecer a todos vocês e vamos seguir juntos até o final".

Inicialmente, esperava-se que Vini Jr desse uma entrevista coletiva, mas ele optou por fazer apenas uma declaração, sem responder perguntas dos jornalistas presentes.

O presidente da Fifa disse que irá convidar Vini para um comitê de jogadores que irá ajudar a entidade no combate à discriminação racial.

