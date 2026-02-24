Menu
Esportes

Violência no México suspende partidas e FIFA monitora situação de olho na Copa

Confrontos ocorreram perto de Guadalajara, que sediará a Copa do Mundo

24 fevereiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Estádio na cidade de GuadalarajaEstádio na cidade de Guadalaraja   (Gabriel Trujillo/Reuters)

Quatro partidas de futebol foram suspensas no México após uma onda de conflitos deflagrada pela morte de um dos líderes de cartel mais procurados do país, intensificando tensões na região de Guadalajara, onde estão previstos jogos da Copa do Mundo de 2026, disse a entidade máxima do futebol internacional.

O surto de violência ocorreu logo após uma operação militar que resultou na morte de Nemesio Oseguera, conhecido como “El Mencho”, chefe do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), no estado de Jalisco, segundo o Ministério da Defesa mexicano.

Em resposta aos confrontos, que envolveram bloqueios de estradas e ataques em áreas urbanas, a liga mexicana adiou jogos de primeira e segunda divisão que estavam programados para o fim de semana.

Em comunicado, a Fifa afirmou que vem “acompanhando de perto” os desdobramentos em Jalisco e mantém comunicação constante com autoridades locais e nacionais para avaliar a situação de segurança na cidade-sede.

O Estádio Akron, em Zapopan — na região metropolitana de Guadalajara — é um dos três locais no México que receberão partidas do Mundial neste ano e também sediará jogos de qualificação em março.

A morte de Oseguera desencadeou uma reação violenta de membros e aliados do cartel, com relatos de confrontos armados e infraestrutura atacada, ampliando preocupações sobre a estabilidade nos meses que antecedem o torneio. 

