Vítor Pereira é demitido pelo Flamengo

Vítor Pereira não é mais técnico do Flamengo. O clube deu a notícia nesta terça-feira, nas redes sociais. O treinador não resistiu à derrota do Flamengo para o Fluminense por 4 a 1, no último domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, e foi demitido do cargo.

O Flamengo venceu o jogo de ida da final do Estadual por 2 a 0, mas terminou com o vice-campeonato após péssima atuação da equipe. Esta foi a quinta decisão que o time deixou escapar sob o comando do treinador português. O Rubro-Negro foi vice-campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última rodada e ter caído no Mundial na semifinal.

Embora a diretoria tenha manifestado que Vítor Pereira foi contratado para comandar o time por toda a temporada, a quantidade de atuações de nível abaixo do esperado em 2023 preocupou dirigentes. Nos últimos dias, uma expressão foi usada com frequência: Vítor Pereira estava "por ele". Ou seja, vivia um momento em que centralizava decisões, ouvia pouco e as dividia somente com seus pares.

O treinador acabou por trazer uma pressão ainda maior para a final do Campeonato Carioca ao poupar titulares para a decisão do Estadual, ir a campo com time reserva na estreia da Libertadores e perder para o Aucas por 2 a 1, na última quarta-feira. A derrota para o Fluminense foi, então, a gota d'água.

Globo Esportes

Deixe seu Comentário

Leia Também