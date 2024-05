Vôlei: Brasil vence a Sérvia por 3 sets a 1 na Liga das Nações

Na Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil bateu a Sérvia por 3 sets a 1 na noite desta sexta-feira (24), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O jogo foi válido pela terceira rodada da competição.

O oposto Darlan, foi o destaque do Brasil, com 22 pontos. O sérvio Atanasijević, anotou 14 e foi quem mais pontuou para os europeus.

O treinador Bernardinho chamou a atenção quando colocou Cachopa como levantador titular no lugar de Bruninho. A mudança surtiu efeito, e o Brasil teve mais variedade no ataque.

O quarto set foi o mais disputado. Nenhuma equipe conseguiu abrir muita vantagem ao longo da disputa. O Brasil melhorou o saque e conseguiu fazer 20 a 18. A partir disso, manteve a vantagem e fechou em 25 a 22.

A vitória dá três pontos ao Brasil e coloca o time na 8ª colocação do torneio, com duas vitórias e uma derrota. Já a Sérvia, com três pontos, está na 9ª colocação.

Liga das Nações

No geral, a Liga das Nações conta com 16 equipes. A primeira fase acontece de 21 de maio a 26 de junho. As equipes jogam 12 partidas no total, em sedes diferentes. A fase final será disputada na Polônia. Os poloneses têm vaga garantida, junto dos sete mais bem colocados da primeira fase.

