Vôlei: Zé Roberto anuncia lista de inscritas para Olimpíadas de 2024

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta terça-feira (18), a lista com o nome das 25 jogadoras inscritas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto.

Mas essa inscrição não significa que a atleta será convocada para disputar a competição, já que a lista final deve ter apenas 13 nomes, incluindo uma reserva. As convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães serão anunciadas após a disputa da Liga das Nações (VNL), ainda sem data definida.

Quem ganhou oportunidade na nova lista de Zé Roberto foram a ponteira Amanda e a central Valquíria.

Antes de viajar para a França, a equipe brasileira enfrentará na próxima quinta-feira (20), a Tailândia pelas quartas de final da VNL, marcado para às 9h30 (horário de Meto Grosso do Sul), e conta com a transmissão do Sportv e acompanhamento em tempo real do ge.

Veja a lista completa:

Levantadoras

Dani Lins

Giovana

Macris

Roberta

Opostas

Kisy

Lorenne

Lorrayna

Tainara

Ponteiras

Amanda

Ana Cristina

Gabi

Helena

Júlia Bergmann

Maira Cipriano

Pri Daroit

Rosamaria

Central

Carol

Carol Gattaz

Diana

Luzia

Thaisa

Valquíria

Líberos

Laís

Natinha

Nyeme

