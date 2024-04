Zagueiro do Barcelona é filmado discutindo com torcedor

Iñigo Martínez, zagueiro do Barcelona, se envolveu em um bate-boca com um adolescente na porta do Centro de Treinamento do clube catalão, nesta segunda-feira (01).

A discussão aconteceu no meio da rua, e foi filmada por torcedores que estavam no local e ganhou repercussão nas redes sociais.

“É a última vez que você me chama de bobo. É a última vez! É a última vez que você me insulta. Seu amigo também, entendeu?”, disse o jogador com o dedo na direção do rosto do rapaz.

A fala de Iñigo indica que o torcedor estava o insultando há algum tempo. Por isso, o jogador teria ficado bravo. Este não é o primeiro incidente envolvendo jogadores do Barcelona na temporada. O lateral João Cancelo também discutiu com jovens que pediram para tirar foto com ele, em outubro do ano passado, quando chegava para o treino da equipe.

O zagueiro de 32 anos foi contratado pelo Barcelona a custo zero na temporada 23/24. Ele ainda não conseguiu se firmar na equipe catalã. Iñigo disputou apenas 19 dos 41 jogos feitos pela equipe na temporada, sendo 12 como titular. E não foi autor de nenhum gol com a camisa do time. O contrato dele tem validade até junho de 2025.

Atualmente, os culés ocupam a segunda colocação na tabela da La Liga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também