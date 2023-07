Agenda Cultural: fim de semana tem show da banda IRA!, feiras e arraiás na Capital

As festas julinas continuam neste fim de semana, e ainda vai ter show da banda paulista IRA! em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Tem também programação para a criançada. Além de espetáculos, feiras e brechós que vão acontecer na Capital nesta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). Confira:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - Em horário especial de edição de férias, o Quintal Sesc começou às 15h com recreação, brincadeiras e oficina de brinquedos. Haverá presença do grupo de escoteiros Padre Heitor Castoldi, além de animação com o grupo Guavira, oficina de balangandã arco-íris, pintura facial, e show musical com Begèt de Lucena. Começou às 15h e segue até às 22h, no estacionamento da Riachuelo, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Arena Trampolim - O complexo de trampolins, com parede de escalada, tobogã de oito metros de altura e escorregadores de vários níveis garantem a diversão da criançada. É aberto das 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 50 reais, por 50 minutos. A compra pode ser feita na bilheteria local.

Feira Jardim Secreto - Música ao vivo com Fabi Strangari, doces, artesanato e expositores estarão na edição de inverno da Feira Jardim Secreto. A partir das 17h30, na Av. Rodolfo José Pinho, 785. Entrada é gratuita.

Ponto Bar - Julho é um mês especial para a comunidade LGBT+ de Campo Grande e, por isso, a programação de celebrações já começou. Nesta sexta-feira tem a festa “Tiralaces”, com dj set das drag queens Afropaty e Amuscaria. A partir das 18h, na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem espetáculo em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Crianças até dois anos não pagam, e crianças de até 12 anos pagam meia. Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: A partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Festa Julina do Miau - Tem forró com competição de duplas nesta sexta-feira no buteco do Miau. Venha com seu par ou encontre um lá! A melhor dupla ainda ganha uma cortesia da casa. A animação fica por conta da Tapioca Forró. Começa às 21h, na Av. José Nogueira Vieira, 1303. Entrada: ingressos a partir de R$ 10,00.

SÁBADO

Bazar Coletivo de Brechós - O tradicional bazar do Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul tem um novo encontro no Horto Florestal neste sábado. Quem for poderá garimpar peças de inverno, festa julina e de todos os tamanhos e públicos. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Bazar das Mortaris - Bazar feito por mulheres tem muita roupa, sapato e acessório a preço camarada para você renovar o closet sem gastar muito neste fim de semana. Será das 10h às 18h, na Av. Joana Darc, 847. Entrada é gratuita.

'Troca-troca' de livros - Para quem tem coleção de livros em casa e não pretende ler mais nenhum, a Hámor Livraria promove o 'troca-troca' de obras, que não precisam ser livros novos. O ambiente será animado pela discotecagem de vinil do projeto Rosa Carvão com DJs Amarelo Drama e Tatiana Samper. Acontece das 9h às 15h, no Bem Te Vi Café, localizado na Rua José Antônio, 1479. Entrada é gratuita.

Arraiá da Fava Fava Cookies - Neste sábado a Fava Fava cookies também terá um arraiá especial. A festa terá cookies de sabores especiais, pescaria e brindes. Será das 9h às 16h30, na Rua Sebastião Lima, 586. Entrada é gratuita.

Arraiá do Nico - A segunda edição do Arraiá do Nico chega neste sabadão com muita comida típica de festa julina e diversas brincadeiras para a criançada, como boca do palhaço, argola e pescaria. Será das 11h às 16h, na Escola Municipal Nicolau Fragelli, localizada na Av. Euler de Azevedo, 116. Entrada: R$3.

Oficina Arte do Egito - Para a criançada se divertir no sabadão, o Sesc Cultura preparou a tradicional oficina de arte. Para participar da oficina é preciso que a criança esteja acompanhada de um adulto responsável e levar um quilo de argila escolar, uma caixa de sapato e palitos de dente. Começa às 15h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Apresentação circense - Sábado é dia de espetáculo! O grupo New York Cirkus se apresenta novamente no Espaço Sesc, trazendo muitas brincadeiras, diversão e ludicidade para a criançada em dois horários. Terá sessão às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A primeira edição da feira Vitrine Coletiva acontece neste sábado. O evento contará com a exposição de nove brechós, flash tattoo e artes visuais. Das 15h às 20h, na Rua Antônio Corrêa, 55. Entrada é gratuita.

Espetáculo Iludidamente - O Mago Ton apresenta o espetáculo com muita mágica cômica, de forma interativa que mistura clássicos da mágica com releituras atuais e novas criações. O espetáculo promete divertir a criançada, com um show de humor. Está marcado para às 16h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem espetáculo em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Com três sessões, crianças até dois anos não pagam, e crianças de até 12 anos pagam meia. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: A partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Arraiá Lá D'Casa - Com comidas típicas de festa julina, o arraiá Lá D'Casa terá arroz carreteiro, pastel, cachorro quente, milho, quentão. Além disso, pescaria, bingo e muita diversão para a criançada. A partir das 17h, na Rua dos Andes, 743. Entrada é gratuita.

Sarau da Divina - A primeira edição do Sarau da Divina trará roda de conversa sobre Cannabis, Saúde e Agroecologia. Além disso, o Projeto Kzulo, Lilian Caramuja, Rosa Balanço e Sandim animarão a noite com uma boa música. Expositores de artesanatos, comidas típicas, brechó e livraria também estarão presentes no evento. Está marcado para iniciar às 17h, no Armazém do Campo. Entrada: 1 kg de alimento, agasalho ou cobertor para a campanha da Cufa (Central Única de Favelas).

Arraiá de São Bento - A tradicional festa de São Bento de Campo Grande, feita pelo Santuário Nossa Senhora da Abadia chega a sua 9° edição neste ano. Além da santa missa, haverá a apresentação da dupla sertaneja Gilson e Junior, concurso de quadrilhas, barracas de doces, shows de prêmios, pescaria e pratos típicos. Começa às 19h, no Santuário Nossa Senhora da Abadia. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Praça Bolívia - A sexta edição da Praça Bolívia de 2023 terá dança de quadrilha julina, música e estúdio de tatuagem. Essa é a 190° edição da feira cultural. No evento, filhotes de animais estarão disponíveis para doação. No palco, o som fica por conta da banda Brisa do Mato, Luiz Acosta, Leca Harper, Samuca Brasil, General R3, Roger Simmons, Guto Martins, Marcelo Gameiro, Hugo Magno e dança com o Arraiá dos Amigos da Praça. Das 9h às 14h, entre a Rua das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira. Entrada é gratuita.

Garimpasso - Com 19 brechós participantes, domingo é dia de mais uma edição da feira de brechós Garimpasso. A feira promete roupas de todos os tamanhos, com muito estilo para fortalecer a moda sustentável da Capital. Para garimpar é preciso levar a própria sacola. Além da feira, no local haverá a cervejaria do Capivas, hamburgueria, cafés e floricultura. A partir das 15h, na Tv. Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Brincadeiras Musicais - Para divertir a criançada no domingão, o grupo Batucando Histórias se fará presente no Espaço Sesc em duas sessões no período da tarde. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem espetáculo em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Com três sessões, crianças até dois anos não pagam, e crianças de até 12 anos pagam meia. Tem sessão às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: A partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Ira! - A banda paulista chega a Capital para celebrar antecipadamente o Dia Mundial do Rock com os fãs campo-grandenses. A banda ficou nacionalmente conhecida com os hits "Mudança de Comportamento", "Envelheço na Cidade", "Gritos de Multidão", e diversos outros. A abertura do show ficará por conta da banda Filho dos Livres, com os músicos Guga Borba e Guilherme Cruz que realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias. Está marcado para às 17h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Aurraiá - A diversão de festas julinas se estenderam para os pets da Capital. No aurraiá terá competição de fantasia canina, barraca do lambeijo, pesacaria pet, petiscos juninos e flash tattoo. Além disso, durante a festa a cantora Ellen Américo Duo com participação especial de Gandalf e Blues animarão a festa. No aurraiá, quem doar ração ganha um chope de 400 ml. Começa às 18h, no Mr. Hoppy, localizado na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Festa Julina da Esplanada - Em um dos locais mais importantes para a história de Campo Grande, a Esplanada Ferroviária, acontece a 1ª edição da Festa Julina da Esplanada. A festa é realizada pela Feira Coletiva São Chico, em parceria com o Ponto Bar. Na programação tem mais de 50 expositores, além de comidas típicas, bebidas, área kids, música ao vivo, DJ’s, decoração temática e quadrilha. Começa às 16h, na Rua Dr. Temístocles. Entrada é gratuita.

