Agenda cultural: Sábado tem pagode, feiras e shows internacionais na Capital; confira

Mais um fim de semana do mês de janeiro e Campo Grande tem diversas atrações culturais. Hoje (18), a Capital terá shows com artistas internacionais na Non e programação para a criançada. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Muay Thai Kids - O Shopping Campo Grande preparou um sábado de muita diversão com prática de atividade física como brincadeira. A primeira aula é para crianças de 4 a 7 anos (máximo de 10 alunos), e a segunda é para crianças de 8 a 11 anos (máximo de 15 alunos). É necessário fazer inscrição prévia por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, disponível para celulares iOS e Androids. Horário: 1° aula 8h às 8h30 / 2º aula 8h às 9h, no Academia Fórmula no Shopping Campo Grande. Entrada é grátis.

Parque Mônica Esportes - Para curtir com a criançada, o Shopping Campo Grande traz em 2025 o Parque da Mônica, um circuito de aventuras infláveis, piscinas de bolinhas, giro radical e espaço multijogos na temática da Turma da Mônica. Apto para crianças de 02 a 13 anos. Será das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos).

Oficina Fantoches Puket - O Shopping Campo Grande preparou um sábado de muita diversão com a oficina Fantoches Puket para quem é criativo e adora brincadeiras lúdicas. O evento é destinado a crianças a partir de 4 anos. É necessário fazer inscrição prévia por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, disponível para celulares iOS e Androids. Começa às 15h, na Praça Central de Eventos do Shopping Campo Grande. Entrada é grátis.

Picnic Trans - A Coletiva De Trans Para Frente promove este encontro para criar e fortalecer redes de apoio de pessoas trans de Campo Grande. O evento terá roda de conversa, gincana e lanche compartilhado. A partir das 15h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é grátis.

Espetáculo “Pinóquio” - A Turma da Bolonhesa apresenta o espetáculo “Pinóquio”, revivendo a história do menino de madeira que realiza o sonho de Gepetto e ganha vida. O evento é de graça, mas o chapéu será repassado à plateia ao fim do espetáculo para quem tiver interesse em ajudar os artistas. A partir das 16h, na Estação Cultural Teatro do Mundo fica localizado na Rua Barão de Melgaço, 117. Entrada é grátis.

Férias Brincantes - A oficina "Férias Brincantes", no Ateliê Ramona Rodrigues, convida as crianças a explorarem histórias e brincadeiras tradicionais. As atividades, voltadas para a ludicidade, promovem o resgate de jogos que incentivam a criatividade, estimulando a imaginação das crianças ao mesmo tempo em que fortalecem o vínculo com o mundo da cultura popular. O evento será realizado de forma interativa e educativa. Começa às 16h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com vendas e informações pelo WhatsApp (67) 98154-1699.

DJ MAGÃO - O DJ Magão traz um set especial para o Capivaras, ao lado dos MC’s do projeto Lado Negro do Mapa para fazer um Pocket show. A partir das 17h, no Capivas. Entrada é grátis.

Feira da Coopha - A Feira da Coopha, localizada no Coophatrabalho, oferece uma diversidade de atrações para todos os gostos, com opções de artesanato, gastronomia, brechós e entretenimento para as crianças. Para completar, o evento contará com a apresentação musical da dupla Bonessonis, tocando brasilidades. Será das 17h às 22h, na Praça Marcelo da Silva, localizada na Av. Florestal, 845. Entrada é gratuita.

Vem que tem pagode - Neste sabadão a edição “Vem que tem pagode” traz um rolê autêntico com a presença do grupo Made in Samba e convidados. O evento representa o samba e a cultura brasileira, com muita música boa e pagode. A partir das 18h, no Don Menegazzo, localizado na Rua Abdul Kadri, 5. Entrada: a partir de R$ 30,00 no site.

Filho dos Livres Acústico - A banda tradicional de Mato Grosso do Sul, Filho dos Livres, apresenta seu show acústico na Cervejaria Canalhas, com a abertura do cantor Italo Cassio. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Eros Prado em “Pagode da Ofensa” - O humorista Eros Prado apresenta seu polêmico show “Pagode da Ofensa” em Mato Grosso do Sul, combinando improvisos inteligentes e hilários para garantir muitas risadas e ritmo de samba para o público. A partir das 19h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: a partir de R$ 47, pelo site.

Emerson Dias na G.R.E.S. Igrejinha - Um dos maiores intérpretes do carnaval brasileiro, Emerson Dias, que traz em seu currículo passagens pelas grandes escolas de samba, Salgueiro, Grande Rio, Lins Imperial entre outras. Além do intérprete, o grupo Sarará Kriolo irá contagiar o sábado. A partir das 19h30, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 5982. Entrada: Ingresso individual - R$ 20,00 / Venda de mesas: R$ 120,00 / contato para venda de ingressos (67) 99258-6595, Mariza, e (14) 98195-7542, Marcus.

Espetáculo “Ponto de Partida” - A companhia Circo do Mato apresenta "Ponto de Partida", que conta a história de um palhaço idoso aguardando a chegada de um contratante para uma nova apresentação. Durante esse momento, ele revive as memórias de sua trajetória no circo. Começa às 20h, na sede do Circo do Mato. Entrada: doação de fralda geriátrica ou material de limpeza, que serão destinados ao Recanto Feliz.

Forró de Quinta - O Forró de Quinta de janeiro chega com o clima de férias. Além de muito forró, a noite também contará com outros ritmos de dança de salão, como zouk, salsa e samba. E para quem quiser fazer um lanchinho, terão pasteis disponíveis. A partir das 20h, no Fulô Espaço de Dança, localizado na Rua Calarge, 314. Entrada: R$ 20 na portaria.

The Burlesque Internacional Show - Apresentações com shows, DJS e dancers fazem o The Burlesque um espetáculo completo com a Miss EU Continental Elite 2019, direto da Alemanha, Danielle Marques. A partir das 23h, no NON STOP Club, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: a partir de R$ 15,00 no site.

