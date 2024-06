Agenda cultural tem 'Arraiá do Jardim São Bento' e peça 'Romeu e Julieta' neste sábado

Em mês de festa junina, o fim de semana está "recheado de arraiás", no entanto, outras programações culturais completam a agenda:

Confira as atrações deste sábado:

Encontro de Brechós – O Encontro de Brechós do Coletivo chega em sua edição junina, oferecendo um café da manhã gratuito com delícias típicas para os primeiros visitantes, além de mais de 4 mil peças exclusivas à disposição. O evento reunirá 20 brechós renomados de Campo Grande, conhecidos por sua qualidade e diversidade de itens, desde roupas até acessórios. É uma oportunidade única para adquirir peças sustentáveis e únicas, com todo o charme que o Coletivo de Brechós proporciona. Das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Gin+Café - Os brechós Repeat e Meio-Fio realizam o Gin+Café neste sábado. O evento reunirá garimpos de São Paulo, jaquetas de couro, alfaiataria, camisas e peças vintages. Na compra de R$ 50, você ganha um drink, com ou sem álcool. Das 13h às 19h, no Modalab, na Travessa General Wolgrand, 74. Entrada é gratuita.

“Trupe” – A Focus Cia de Dança vai ocupar a Praça Ary Coelho neste sábado, para apresentar o espetáculo “Trupe”. A coreografia “Trupe” é uma homenagem aos artistas mambembes que levam, em suas andanças e jornadas, a arte ao público ao longo dos tempos. O espetáculo tem duração de 35 minutos, tempo em que oito bailarinos percorrem 150 metros de distância. As sessões são às 15h e 17h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Arraiá no São Bento – O arraiá do Jardim São Bento terá muita comida típica, festança, quadrilha para dançar e muito mais! O evento também incluirá premiações para a melhor barraca, a melhor caipirinha infantil e o melhor CÃOpirinha, para os pets. Será das 17h às 21h, na Praça República do Líbano, localizada na Av. Primeiro de Maio. Entrada é gratuita.

Romeu e Julieta – A Turma do Bolonhesa apresenta o clássico “Romeu e Julieta”, em peça especial para crianças. Começa às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Lançamento Badaró - Sábado tem lançamento da revista Badaró de outono. Haverá ainda uma roda de conversa sobre mídia, Palestina e povos originários, com a presença do ativista Nassim Dhaher, e um papo sobre o processo criativo da revista. Começa às 17h30, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de Julho, 2553. Entrada é gratuita.

22º Arraial de Santo Antônio – Max Henrique, e a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio agitam o sabadão na Praça do Rádio. A partir das 18h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Projeto Miolo - O terceiro encontro do Projeto Miolo traz Monique Malcher e Isabê para leitura integral do livro “Seis desenhos de Doesburg”, de Henrique Komatsu. Evento conta com tradução de libras, e estará arrecadando alimentos não perecíveis para a sede da Cufa (Central Única de Favelas). Será às 18h, no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Arraiá São Chico – A festa junina da Paróquia São Francisco de Assis acontecerá no dia 15 de junho e contará com comidas e bebidas típicas, dança da quadrilha, pescaria, e muito mais, incluindo um show de prêmios. A partir das 19h, na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Rua 14 de Julho, 4213. Entrada é gratuita.

Arraiá dos Arretados - A terceira edição do Arraiá dos Arretados acontece neste sábado. O evento será animado por DJ Todi, com muito forró. A partir das 19h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão do Melgaço, 177. Entrada: a partir de R$ 15.

Show de Prêmios da Santa Clara – O tradicional Show de Prêmios da Comunidade Santa Clara será realizado neste sábado. No evento, serão vendidos arroz carreteiro, pastel, bebidas e doces. O festival de prêmios contará com cinco rodadas, oferecendo diversos kits de prêmios, e uma rodada extra, com uma bicicleta como prêmio. As cartelas serão vendidas por R$ 15 cada bloco, dando direito à participação nas cinco rodadas. A partir das 19h30, na sede da Comunidade Santa Clara, localizada na Rua Caldas Aulete, 345. Entrada é gratuita.

Show “Dois Lados” - Apresentando uma fusão de amor e paixão, o show “Dois Lados” une dois casais do cenário musical Sul-matogrossense: Maria Claudia e Marcos Mendes, Carlos Colman e Ana Paula. Juntos, eles conduzem o público por uma jornada sonora que transcende fronteiras e gerações. A partir das 20h, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

Nany People - Interpretando uma palestrante e outros diversos personagens, Nany mostra a plateia que o humor pode estar presente até mesmo nas divergências dos casais, com um texto divertido, amoroso e abrangente, que faz o público refletir sobre a arte de amar. Está marcado para às 21h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: compre aqui.

