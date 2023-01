Agenda Cultural: últimos dias da Cidade do Natal marcam fim de semana na Capital

É com aquele sentimento de saudade que nos despedimos da programação da Cidade do Natal. Depois de 1 mês de cantatas, apresentações culturais e brinquedos para a criançada, chega ao fim essa temporada. Mas para animar as férias escolares das crianças, propondo uma atração diferenciada para as famílias campo-grandenses, o Circo dos Sonhos do ator Marcos Frota está na Capital. Outras atrações para este fim de semana de janeiro também fazem parte da Agenda Cultural do JD1, confira:

SEXTA-FEIRA

Cidade do Natal - Esse é o último final de semana da Cidade do Natal, então quem ainda não aproveitou, corre que ainda da tempo! A programação tem cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho e presépio. As programações começam a partir das 17h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - O espetáculo Alakazan: A Fábrica Mágica, traz à cena música, teatro, dança e circo. Os valores e horários estão disponíveis no site. Vale lembrar que às terças, quartas e quintas-feiras rola uma promoção no valor dos ingressos, que são divididos por área vip, central e lateral. Sexta-feira há apenas um horário, às 20h. Vale a pena levar a família e os amigos!

Vitinho Park - Quem for para o Vitinho Park e adquirir o passaporte, o estacionamento é por conta do Shopping Bosque dos Ipês, basta apresentar a pulseira nos guichês de pagamento. Promoção válida durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Válido para carros e motos. Os ingressos com passaporte para brincar à vontade no horário escolhido: segunda a sexta-feira o passaporte é R$ 40; sábados, domingos e feriados o passaporte é R$ 40 a 1ª sessão e R$ 50 a 2ª sessão; a pulseira VIP nos finais de semana e feriados está R$ 60.

Sexta das Solteiras - O evento está de volta com muito bailão no Rancho do Tio Leo. Tem apresentação do Grupo Chama Campeira e Laço de Ouro. Está marcado para às 20h, na rua Alto da LQPQ, 81, no Jardim Centenário. Entrada: R$ 10,00.

De férias com eles - A festa terá muito pagode com grupo Pagodiô, 4 é Par e Acaso. Será às 22h, no Barcelona Pub, localizado na rua José Eduardo Rolim 201. Entrada: a partir de R$ 15,00.

Samba Campo Grande - Mais uma edição do 'Samba Campo Grande' reúne Dieguinho, Pegada do Macaco, Maninho, Andinho, Papu, Cristiano Negão, Humildemente e D Bobeira. Será às 22h, no Lord Pub. Mais informações: (67) 99191-6628.

Sexta Super - Clube Estoril abre nesta sexta com a Banda BM2 para uma festa animada. Está marcado para às 20h30, na Lanchonete do Clube Estoril. Entrada: R$ 20,00 (no dinheiro).

Como Nascem as Estrelas - Peça escrita e interpretada pela atriz campo-grandense Laura Santoro. Um acerto poético que chamamos de Como Nascem as Estrelas. Será às 20h, no Teatro do Mundo, localizado na rua Barão de Melgaço, 177.

SÁBADO

Cidade do Natal - Esse é o último final de semana da Cidade do Natal, então quem ainda não aproveitou, corre que ainda da tempo! A programação tem cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho e presépio. As programações começam a partir das 17h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - O espetáculo Alakazan: A Fábrica Mágica, traz à cena música, teatro, dança e circo. Os valores e horários estão disponíveis no site. Vale lembrar que às terças, quartas e quintas-feiras rola uma promoção no valor dos ingressos, que são divididos por área vip, central e lateral. No sábado são três horários: 15h, 17h30 e 20h. Vale a pena levar a família e os amigos!

Vitinho Park - Quem for para o Vitinho Park e adquirir o passaporte, o estacionamento é por conta do Shopping Bosque dos Ipês, basta apresentar a pulseira nos guichês de pagamento. Promoção válida durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Válido para carros e motos. Os ingressos com passaporte para brincar à vontade no horário escolhido: segunda a sexta-feira o passaporte é R$ 40; sábados, domingos e feriados o passaporte é R$ 40 a 1ª sessão e R$ 50 a 2ª sessão; a pulseira VIP nos finais de semana e feriados está R$ 60.

Esquenta da Vila - Tem samba, pagode e axé com Cristian Oliveira e Robertinho Meneses. Começa às 18h, na rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada: gratuita só até às 20h.

Filho dos Livres e Mochileiros - Eles são parte do cenário musical de Campo Grande e prometem apresentações animadas neste sábado (14). Filho dos Livres e Muchileiros tocam a partir das 19, no Sunset Growler. Está marcado para às 19h, na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 30,00.

Era Emo - Bar abre com tributo ao estilo e bandas emo como Paramore, Simple Plan, Fall Out Boy, Green Day e outras. Será a partir das 22h, no Barcelona Pub.

DOMINGO

Cidade do Natal - Esse é o último final de semana da Cidade do Natal, então quem ainda não aproveitou, corre que ainda da tempo! A programação tem cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho e presépio. As programações começam a partir das 17h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Circo dos Sonhos - O espetáculo Alakazan: A Fábrica Mágica, traz à cena música, teatro, dança e circo. Os valores e horários estão disponíveis no site. Vale lembrar que às terças, quartas e quintas-feiras rola uma promoção no valor dos ingressos, que são divididos por área vip, central e lateral. No domingo são três horários: 15h, 17h30 e 20h. Vale a pena levar a família e os amigos!

Vitinho Park - Quem for para o Vitinho Park e adquirir o passaporte, o estacionamento é por conta do Shopping Bosque dos Ipês, basta apresentar a pulseira nos guichês de pagamento. Promoção válida durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Válido para carros e motos. Os ingressos com passaporte para brincar à vontade no horário escolhido: segunda a sexta-feira o passaporte é R$ 40; sábados, domingos e feriados o passaporte é R$ 40 a 1ª sessão e R$ 50 a 2ª sessão; a pulseira VIP nos finais de semana e feriados está R$ 60.

Missa no Bosque - Está marcada para às 11h, na Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande-MS, ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês.

Sesc no Bosque -Tem música com Dany Cristinne, uma das vozes do novo pop de Mato Grosso do Sul, Dany vai apresentar músicas autorais e releituras de grandes sucessos do pop brasileiro. Será das 12h às 14h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: gratuita.

Festa Brejo - Dedicada especialmente ao público feminino e comunidade LGBTQIA+, festa será no Ponto Bar com apresentação. Será às 18h, na rua Temístocles, 103.

