Sextou, bebê! Fim de semana na Capital tem grito de carnaval

Finalmente mais um sextou! A Cidade Morena já entrou no clima de Carnaval e para essa sexta-feira (20), já tem folia no Laricas Cultural e no domingo mais um esquenta do Farofolia. Programação para a família e amigos também está dentre as atrações listadas na Agenda Cultural do JD1 deste fim de semana. Confira:

SEXTA-FEIRA

Circo dos Sonhos - O espetáculo Alakazan segue na Capital e circo é uma opção para esse fim de semana. Na sexta-feira é realizado sessão única, às 20h. Compre aqui.

Cinema gratuito - Museu da Imagem e do Som exibe o filme Coraline e o Mundo Secreto na primeira sessão gratuita de cinema de férias para criançada. Será às 14h, no MIS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Csta, 559, 3° andar. Entrada é gratuita.

Sextou - Para quem gosta de bailão, o Mimos Eventos realiza o sextou com Fernando Rique e Grupo Fama. Tem ainda Heleno e Hedmar. Está marcado para às 20h, na rua Araça, 720, bairro Morada Verde. Entrada R$ 20,00.

Grito de Carnaval - O Laricas Cultural vai ter pré-carnaval com DJ Gikka e DJ Gustavo. Começa às 17h30, na rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 15,00.

Espetáculo Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi - O Grupo UBU apresenta a nova versão do espetáculo que completa 20 anos em 2023. A história promove um resgate da cultura popular. Será a partir das 20h, no Teatro de Bolso do grupo Fulano di Tal, localizado na rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

Breeeze Rodio - Blues Bar celebra 9 anos com músico de blues e soul Breeze Rodio, de Chigado (EUA), com a banda Whisky de Segunda. Será às 20h, na rua 15 de novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 25,00.

Flash Baile - O primeiro grande baile da Colônia Paraguai com MDO e Laço de Ouro. Será a partir das 20h, na Colônia Paraguaia, às R$ 20,00.

Sexta delas - No Sunset Lounge Bar Cg a noite será de muito set das mulheres, com apresentação da DJ Sol e DJ Amanda. Será às 22h, na rua do Piano, 841, Guanandi II. Entrada: R$ 10 (homens) e gratuito (mulheres) até às 23 horas.

Capivas - Tem muita animação com set de Lady Afro e Dj Tamys. Acontece das 17h às 23h, na rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Circo dos Sonhos - O espetáculo Alakazan segue na Capital e circo é uma opção para esse fim de semana. São três opções de sessões: às 15h, 17h30 e 20h. Compre aqui.

Contação de Histórias - Contação de Histórias com Cia HabiliDoces. Será das 15h às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza, na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5259. Entrada: Gratuito.

Lowdown Tribute Pearl Jam - Augusta Life Stores convida para começar o ano com pé direito, curtindo uma noite em homenagem a uma das maiores bandas Grunge do planeta, Pearl Jam. Quem comanda o tributo é a banda Lowdown, um dos melhores covers do País. Será às 18h, na Sunset Growler, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: a partir de R$ 30,00.

Forró - Neste sábado (21), tem show de forró de Gabriel Chiad e Dj Kleyton, a partir das 20h, no Paraíba, 73. Entrada: R$ 30.

O Beijo no Asfalto - A peça de Nelson Rodrigues “O Beijo no Asfalto” estreia em Campo Grande. Está marcado para às 23h, na rua Laguna, 83, bairro Cabreúva. Entrada: R$ 30.

Rio 40º - Neste sábado, a DJ Naya, musa do tribal house retorna a Campo Grande. Além dela, tem apresentação de outros DJs, como Gab Monteiro, Rodrigo Gel e Thomas Manzato. Será às 23h, na rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: R$ 15 (pista e limitado).

Underground CG Awards - Neste sábado (21), tem a entrega do prêmio Underground CG Awards, com Versch e I’m Piston Sexcore. Será às 19 horas, no Zé Carioca, na rua Gen. Melo. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Sesc no Bosque - Neste domingo a cantora Marta Cel se apresenta no “Sesc no Bosque”. A apresentação começa às 12h, na praça de alimentação, e é aberta ao público.

Circo dos Sonhos - O espetáculo Alakazan segue na Capital e circo é uma opção para esse fim de semana. São três opções de sessões: às 15h, 17h30 e 20h. Compre aqui.

Farofolia - Neste domingo (22), acontece um esquenta Farofolia, maior bloco LGBTQIA+ da Capital. Está marcado para às 17h, na Estância das Flores, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484. Entrada é gratuita até às 19 horas.

Baile na Fronteira - Com muito bailão e atrações de peso do chamamé e sertanejo, festa promete muita animação no clube Estoril. Será a partir das 10h, na rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista. Entrada: R$ 40,00.

