Fim de semana tem show do Fernandinho, Praça Bolívia e Festival do Peixe

Fim de semana chegou com feriado prolongado e uma série de programações, para quem não viajou e procura o que fazer na Capital. Nesta Sexta-feira Santa (7), tem Samba dos Signos realizado pelo bloco carnavalesco Calcinha Molhada. Tem ainda encenação da Paixão de Cristo e programação religiosa em diversos locais. No domingo de Páscoa terá show do cantor gospel Fernandinho. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Samba dos Signos - O bloco carnavalesco Calcinha Molhada agora vai realizar diversos eventos pela cidade. A estreia é nesta sexta com o Samba dos Signos, que terá atrações pra lá de especiais. Será a partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistócles, 103. Entrada: a partir de R$ 20.

Forró no escuro - O espaço Quebra Torto faz mais uma noite de forró para a galera se jogar na dança a dois. Será às 20h, na Rua 13 de Junho, 641. Entrada é gratuita.

Sexta-Feira Nada Santa - Comediantes de Campo Grande se reúnem hoje com stand up comedy para fazer o público rir e não vai faltar piada no estilo hereges. Começa às 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada: R$ 5.

Obscure Fest - Para incentivar a cena de metal autoral de Campo Grande, o evento conta com o apoio da Terror Rock Shop e Aline Tattoo Studio, e trará ao palco as bandas Haze, God of Carnage e Enterrado, que irão compor a noite voltada ao death e thrash metal. Será às 22h, no Barcelona Pub, na Rua José Eduardo Rolim. Entrada: R$ 15.

Paixão de Cristo no Santuário de N. Sra. do Perpétuo Socorro - Igreja tem programação desde 6h às 15h com adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 15h tem Celebração da Paixão do Senhor, às 16h30 será Veneração do Cristo Morto e às 19h terá Via Sacra Processional e Canto do Perdão. Começou às 6h e seguirá até às 19h, na Avenida Afonso Pena, 377. Entrada é gratuita.

Cidade da Páscoa - A companhia teatral Senta que o Leão é Manso apresenta a linda história de amor da humanidade para os cristãos. A peça conta com 40 atores, todos acadêmicos da universidade católica. Os grupos de dança Ararazul e Coral, ambos também da UCDB, fazem participações especiais. Começa às 19h30, na Cidade da Páscoa, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Espetáculo Paixão de Cristo - Com apresentação da Orquestra Fontinele e mais de 100 atores, a encenação promete ser um grande espetáculo com cenografia e solidariedade, com arrecadação de alimentos e agasalhos. Será às 19h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

SÁBADO

Show “O Amor Não Vai Embora” - Apresentação que reúne dois artistas importantes na cena atual da música de Mato Grosso do Sul: Jerry Espíndola e Ju Souc. Um dos convidados especiais é o cantor Rodrigo Texeira. Juntos, os três irão fazer duas canções que eles compuseram juntos numa viagem ao pantanal no projeto “Pantanal Poética” em 2016. Começa às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Festival do Peixe - Feira Central terá almoço, moto clube, shows musicais, cozinha show e musical. Começa às 11h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Para as crianças - o Sesc Cultura vai divertir as crianças com Edu Brincante. Está marcado para às 15h, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada gratuita.

Cidade da Páscoa - É a Páscoa da Família realizada pela prefeitura de Campo Grande. Tem shows musicais, oficinas, Parada da Páscoa e muito mais. Será às 18h, na Cidade da Páscoa. Entrada é gratuita.

Espetáculo Paixão de Cristo - Com apresentação da Orquestra Fontinele. Vai ter dramaturgia, cenografia e solidariedade. Será a partir das 19h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

DOMINGO

Praça da Bolívia - Muita atração cultural, gastronomia, artesanato e variedade de saltenhas. Será das 9h às 14h, na Rua Barrão da Torres entre a das Garças. Entrada é gratuita.

Festival do Peixe - Almoço, motoclube, shows musicais, cozinha show e musical. Começa às 11h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Páscoa no Bosque - Vai ter atividades recreativas para toda a família: apresentações culturais, oficinas de recreação, teatro infantil, show de rock cristão e caça aos chocolates. Será das 14h às 19h, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Programação infantil - O Sesc Cultura vai divertir as crianças com Nano Elanio. Está marcado para às 15h, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Cidade da Páscoa - Tem shows musicais, oficinas, Santa Ceia Viva, Parada da Páscoa e muito mais. No domingo de Páscoa o show será do cantor gospel Fernandinho. Começa às 18h30, na Cidade da Páscoa. Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também