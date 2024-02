Agenda de domingo tem 'enterro dos ossos' e Feira com edição especial de Carnaval

O último dia de descanso antes do retorno às atividades normais da semana, conta com feiras e enterro dos ossos na Capital neste domingo (18). As famílias ainda poderão se divertir com bloquinhos e concursos de fantasia. Confira:

Feira Bosque da Paz - Em edição especial de Carnaval, a folia ficará por conta do Pagode 67, haverá ainda concurso de fantasias, oficina de máscaras, dança da cadeira invertida, bloquinho e corridas divertidas. O evento, que já é tradição, trará também os expositores de gastronomia, artesanato, moda e muito mais! Acontece das 9h30 às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Feira Meus Axés - Para divulgar a cultura afrodescendente e ameríndia local, esta edição da feira terá expositores de bem estar e saúde, moda autoral e brechós, artesanatos e gastronomia. Meus Axés foi criada para o empoderamento da Umbanda, Candomblé, Xamamismo, Wicca e outros cultos que são discriminados. Será das 16h às 21h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Enterro dos ossos do Capivas - Domingo tem enterro dos ossos de Carnaval do Capivas Cervejaria. Gikka e Laura Bittar comandam o DJ set. Será das 17h às 23h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 10 na portaria.

Circo Mundo Mágico - O Circo Mundo Mágico no Bosque se despede neste domingo (18). O espetáculo conta com apresentações de música, dança, ginástica, acrobatas, palhaços, Globo da Morte e ainda, shows infantis com o Transformers - O Carro Robô, os Bolofofos e a Patrulha Canina. Os ingressos podem ser adquiridos no Shopping Bosque dos Ipês para início às 16h, 18h e 20h.

Deixe seu Comentário

Leia Também