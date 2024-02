Agenda de sábado tem despedida de bloquinhos e Tributo aos Mamonas na Capital

Quem não pôde aproveitar as folias de Carnaval por conta do trabalho durante os dias úteis, pode curtir neste fim de semana, já que hoje (17), encerram os últimos bloquinhos. No entanto, quem gosta de outra espécie de rolê, agenda conta com tributo da música nacional e sarau. Confira:

SÁBADO

Feira de Cêramica - Copa de Barro, Flávio Ricardo Cerâmicas, Intento Studio, Hariel Sonartistica, Helena Belalian, Arte da Terra e Sônia Corrêa se reunem em uma Feira de Cerâmica. Além da feira, o espaço oferecerá uma oficina de chás medicinais com Marcia Chiad, às 14h. Será das 8h às 19h, no Recanto das Ervas, na Rua 13 de Junho, 1592. Entrada é gratuita.

Encontro de Brechós - O Coletivo de Brechós está de volta ao Horto Florestal, com mais de 20 expositores o evento trará o que há melhor de moda sustentável. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - A psicanalista Andréa Brunetto apresentará ao público o seu novo livro intitulado “Agora sou Medeia: Não existe vingança sem ódio”, na sede do Grupo Casa. O evento terá ainda uma discussão sobre a obra e observações da psicanalista Francina Sousa, seguida por uma performance poética e teatral dos artistas Ligia Prieto, Leonardo de Castro, Isabela Lopes e Gabriella Thaís. Começa às 9h30, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Bloco Eita! - O mais novo bloco da cidade participa do encerramento do Carnaval, com a Charanga Eita! Começa às 14h, na Av. Calógeras. Entrada é gratuita.

Bloco Eita! - Prepare sua fantasia e energia porque o Eita! vai encerrar o Carnaval da melhor forma na Esplanada Ferroviária, ao som da charanga que é a marca registrada do bloco. Será das 14h às 23h, no Monumento da Maria Fumaça, na Orla Ferroviária. Entrada é gratuita.

Sarau Cultural - A União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul realiza neste sábado seu primeiro Sarau Cultural de 2024. Haverá o pré-lançamento do livro "Versos para Mastigar", de Fábio Gondim. O evento tem como objetivo movimentar e fortalecer o cenário literário do Estado. Começa às 15h, na Biblioteca Isaías Paim, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. Entrada é gratuita.

Bloco Forrozeiros - DJ Todi, Gabriel Chiad, Ipê de Serra, Menina Jurema e Flor de Pequi animam o Bloco Forrozeiros neste sábado. Será das 16h às 22h, na Esplanada Ferroviária.

Bonde das Sereias - O Bonde das Sereias ocupa a Praça Ary Coelho para encerrar a folia carnavalesca em grande estilo. Será das 16h às 22h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Capivara Blasé - O Bloco Capivara Blasé fará o Enterro dos Ossos com muito estilo. Akag, Chokito e Koisamba se apresentam na Arena Sunset, a partir de 16h. A última noite de festa do bloco na Esplanada Ferroviária reuniu quase 20 mil pessoas. Começa às 16h, na Arena Sunset. Entrada é gratuita, ingresso pelo site.

Enterro da Lup - A Lupland Biergarten também fecha a folia carnavalesca com chave de ouro. Bortoti, Thiagão são os convidados para agitar o palco. Será das 17h às 23h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo site.

Homenagem aos Mamonas - Os fãs da música nacional poderão reviver os clássicos dos Mamonas Assassinas neste sábado. O cover será comandado pela banda Plebheus e convidados. Fabio Chaves e Leandro Barthimann fazem abertura do show. A partir das 19h, no Sunset Growler Station. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Bloco do Eu Sozinho - Neste sábado, o Bloco do Eu Sozinho desembarca em Campo Grande, com muita música no Blues Bar. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo site.

