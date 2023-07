Capital tem atrações de circo, samba e arte neste sábado

Fim de semana tem maratona e xadrez para os esportistas, oficina de arte pra quem quer aprender um novo hobby, circo e espetáculos para toda a família neste sábado (1°). Confira a Agenda Cultural do JD1:

SÁBADO

Contos de Brincar e Cantar - O espetáculo infantil que mistura teatro com brincadeiras, cantigas e memórias "Contos de Brincar e Cantar" será apresentado pelo Edu Brincante e Gabi Cantante. O artista se apresenta com um baú mágico com muita ludicidade. Será a partir das 14h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Torneio de Xadrez Blitz - Este sábado tem torneio de xadrez valendo rating da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Liga Brasileira de Xadrez (LBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE). A partir das 14h, na Loja 115 ao lado da Positivamente Academia, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita; inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357.

Oficina de arte e cine clubinho - na Sala de Arte do Sesc a criançada poderá se divertir e aprender técnicas de mistura de cores e tons com a pintura de um flamingo sobre a tela. Para participar da atividade é preciso levar os materiais para oficina como tela de 30x40 cm, um pincel largo, um pincel fino e cola branca. A programação do Cine Clubinho é dos curtas "Calango Lengo - Morte e Vida sem ver a água", "Saci, juro que vi" e "A mágica da música". Começa às 15h, na Sala de Artes Visuais do Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada: gratuita, mas é preciso retirar o ingresso meia hora antes da oficina.

Espetáculo "Os Irmãos do Logo Ali" - Tradicionalmente, sábado é dia de teatro no Espaço Sesc com duas sessões. Desta vez, o Grupo Guavira alegrará as crianças com o espetáculo Os Irmãos de Logo Ali. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - No sábado tem mais uma feirinha Arte com Missão, com muito artesanato, gastronomia e moda. Acontecerá das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

1° Festival de Comida e Movimento - A programação é de oficina de jardim comestível para estudante da rede municipal, feira de produtores do Slow Food Pantanal; Vivência de Saberes e Sabores com Elianai Dias e sua Vó Florinda Sol; Encontro sobre cinema e gastronomia com Dra. Maria Adelia Menegazzo; Exibição dos filmes Valorização da Culinária Terena, A Rainha do Brasil, Verde Milho, Doce Milho, e conversa sobre os filmes após a exibição. Será até às 22h, na Galeria de Vidro e Plataforma Cultural, localizada na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Sorriso Maroto, Menos É Mais e Kamisa 10 - Os três grupos de pagode se apresentam no mesmo dia, 1° de julho, durante o festival Samba Brasil, no Shopping Bosque dos Ipês. O evento é considerado um dos maiores entre os fãs de pagode. Os portões abrem às 16h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 50 (pista), pela página SeuTickets.

Circo Mundo Mágico - Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Sessões às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Roda de Samba Misturô - Sábado é dia de roda de samba no Laricas Cultural! Isa Ramos, Angelique com a participação de Juci Ibanez e Alex Silveira animam a noite. A partir das 17h30, no Laricas Cultural. Entrada: couvert artístico de R$ 10.

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - No sábado, a programação se inicia às 19h com missa e depois tem show de Rancho Grande e Ricardo Siqueira. Começa às 19h, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

Valsa nº 6 - Neste fim de semana tem temporada popular de teatro na companhia Fulano di Tal, com apresentação de "Valsa nº6", de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz Tauanne Gazoso transita entre a realidade, memória e alucinação para compreender os fatos que resultaram na morte de Sônia, uma adolescente de 15 anos. Está marcado para às 20h, no Espaço Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

