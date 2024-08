Agenda: Sábado é dia de aulão de RitBox, feiras e oficinas

As atividades de lazer na Capital começam a partir das 10h da manhã neste sábado (3) e vão até o fim do dia. A cidade terá apresentações da Turnê Barbatuques 25 anos e covers de rock. Confira:

Oficina Barbatuques - Além do show, o grupo Barbatuques também ministra oficinas gratuitas de música corporal, com inscrições para todos os públicos, a partir de 14 anos. Das 10h às 12h, no Auditório Luís Felipe de Oliveira - UFMS. Entrada as inscrições são gratuitas pelo site.

Aulão de RitBox - O RitBox é um treino ritmado que combina exercícios, música e diversão, proporcionando emagrecimento, ganho de massa magra e definição muscular. O evento contará com especialistas para ministrar o aulão, que é aberto para maiores de 13 anos. A partir das 15h30, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

12ª Feira Ziriguidum - Com cultura, lazer, gastronomia e mais de 150 expositores, a Feira Ziriguidum terá uma edição especial em celebração ao Mês da Visibilidade Lésbica. Entre as atrações, estão a cantora Ana Cabral e a banda Beca & Gaia Arte, além de roda de conversa sobre o livro “Coração de couro do tambor”. A partir das 16h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

V12 no Canalhas - Com pop rock, a banda V12 promete agitar a Cervejaria Canalhas. O show começa com o DJ BaileOn. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

Turnê Barbatuques 25 anos - O grupo é reconhecido mundialmente pela sua linguagem singular de percussão e música corporal. A turnê, que já viajou o Brasil inteiro, faz uma parada em Campo Grande neste final de semana. Marcado para às 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, no site.

MS Tributo Festival - Com cover de Sepultura, Megadeth e Pantera, o Blues Bar promete a maior noite de metal do estado. Vão se apresentar as bandas Hellora, Morbid Visions e Stone Crow. A partir das 20h, no Blues Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

Linkin Park cover - O Garagi Eventos recebe esse show cover da banda Legacy, em memória a Linkin Park, fenômeno do rock. A partir das 21h, no Garagi Eventos, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, 881. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

