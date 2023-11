Agendão de sábado tem cinema gratuito e feira na Praça do Preto Velho; confira

Prometendo um fim de semana com mistura de teatro, brincadeiras, shows, danças e poesia, agenda cultural deste sábado (25), conta com atrações dos mais variados estilos para quem quer curtir o dia fora de casa. Confira:

Ação Brincante UFMS - Neste sábado tem histórias, teatro, oficinas e brincadeiras dentro da ação brincante da UFMS que vai levar atividades para a Praça Bosque da Paz. A iniciativa é parte do projeto de extensão Histórias, brincadeiras e narrativas infantis que já desenvolve programações na Brinquedoteca da Cidade Universitária para as crianças da comunidade externa.

Hora: Das 13h30 às 17h30

Local: Praça Bosque da Paz - na Rua Kame Takaiassu, 500, no Bairro Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Afronta Edição “Pretinhosidade” - Nesta edição, a Praça do Preto Velho vai reunir mais de 40 artistas da Capital, além de um nome nacional, apresentando shows, danças, poesia, slam, vogue, moda e feira criativa.

Confira o Line-up: Vadios67, Posse Sul Rappers, Suburbia, Serena MC ,Mamba, Angelique, Silveira, Lucy, Hemp e Voz do Gueto. Show Nacional de Nego Max (SP), DJ’s Lattyna, LadyAfroo, B2B Afroqueer e Kaique, Poesia com Dani Oliveira, Danças Urbanas com Livia Lopes, Sidibi, Ariel e Eduarda, Vogue: Imperatriz Yara, Maya da Silva, Flávio Santos e Grey Clink, Coletivo Suburbanas: B-girl Carla, Eduarda, Suburbia, Serena MC, DJ Lattyna e Graffite com Choro.

Hora: Das 15h às 22h30

Local: Praça do Preto Velho - Jardim Paulista

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No sábado tem “Contos de Brincar e Cantar” com Edu Brincante e Gabi Cantante. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias. Um convite para que crianças de todas as idades vivenciem momentos de encantamento, imaginação e felicidade. Bonecos e objetos ganham vida em cena, aguçando a imaginação do público.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô - Feira de empreendedorismo e economia criativa, tem edição da Mixturô neste sábado com muito artesanato, gastronomia, moda e apresentações culturais.

Hora: Às 16h

Local: Praça do Peixe - Avenida Bom Pastor

Entrada: Gratuita



“EITA!” - Um rolê para sentir e dançar que aposta na combinação de ritmos no formato intimista para proporcionar novas experiências culturais ao público campo-grandense. Nessa vibe que o EITA! acontece neste sábado com apresentações de Pratagy (PA), Begèt de Lucena e DJ Samambaia.

Hora: Às 17h

Local: Rua dos Pereiras, nº 650, Jardim Monte Alegre

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Cine Estação Especial Varilux - Dentro do Festival Varilux de Cinema Francês tem exibição do filme "A Viagem de Ernesto e Celestine", com entrada franca, no Teatro Mundo.

Hora: Às 17h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

“Mulheres que Bailam” - Apresentado pela companhia Embrujos de España, de Maria Helena Pettengill, "Mulheres que Bailam" é o espetáculo que sobe ao palco do Teatro Allan Kardec neste sábado.

Hora: Às 20h

Local: Avenida América, 653 -

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

4º Desafio Cross Open

25 de novembro

Joana Darc, 742 – Bairro pioneiros

Das 7h às 23h

Realização: Cross Open

Ação Social

25 de novembro

Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha: R. Itaóca, 196 – Jardim Tarumã, Campo Grande (MS)

Das 8h às 12h

Realização: Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS)

Deixe seu Comentário

Leia Também