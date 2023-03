Amigos do Parque funcionarÃ¡ das 7h Ã s 19h neste fim de semana

O projeto Amigos do Parque no Parque dos Poderes, em Campo Grande tem o objetivo incentivar a prática de esportes e lazer, como corrida, patins, andar de bicicleta e outras atividades.

Uma das pistas da Avenida do Poeta, da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos) serão interditadas para a realização do projeto. Também ocorrerá na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso

Enquanto as pistas estiverem bloqueadas para os esportistas, os veículos irão dividir as pistas contrárias. O horário de funcionamento do Amigos do Parque será das 7h às 19h, no sábado e domingo.

O Parque dos Poderes abriga diversos animais como quatis, mutuns, tucanos, tatus e araras e é local de lazer das famílias campo-grandenses.

