Bora pro bloquinho? Fim de semana tem Carnaval, Praça Bolívia e Cãocurso

Carnavou! Fim de semana chegou com muitos blocos de Carnaval, Feira Vegana, de Antiguidades e Garimpasso em Campo Grande. Tem ainda Cãocurso de Fantasia para quem adora ver os pets com aquelas roupinhas fofinhas e programação para a criançada. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Bloco Reggae - O bloco verde, amarelo e vermelho ocupa as ruas de Campo Grande nesta sexta-feira e no sábado. O bloquinho tornará a celebração de Carnaval intensa e cheia de boas energias. A partir das 15h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Nada Sobre Nós Sem Nós - O Grito de Carnaval do bloco inclusivo "Nada sobre nós sem nós", ocorre nesta sexta-feira com banda de marchinha e djset de DJ Jk. Será das 16h às 22h, na Arena do Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Carna do Capivas - Vai ter música boa com Made in Samba! Será das 16h à 0h, no Capivas Cervejaria, localizada na Rua Pedro Celestino, 1.079. Entrada: a partir de R$ 10.

Carna Ponto Beats - Pela segunda vez, o Carnaval monta seu camarote para os foliões. Vai ter também o after na Loop, às 23 horas, com set de diversos DJs de MS. Os ingressos são vendidos na hora e, para quem já tiver adquirido o Carna Ponto Beats, a entrada é gratuita. Será das 16h às 23h, no Ponto Bar, localizado na Rua Temistócles, 103. Entrada: a partir de R$ 100 (pulseira, abadá personalizado, kit ressaca e copo).

Farofolia - Mais de 15 atrações culturais se apresentam este ano e, como não poderia deixar de ser, e a programação é a diversidade. O Farofolia 2024 começa com set dos djs Jubba, Hytalo, Gaga Funkeira, Fábio Jara, Afropaty, Deumathh e Abhnerrr. Haverá ainda apresentação de vogue dos bailarinos da “House of Hands Up”. Crew Drag CG também se apresenta no evento, com a performance de 13 drag queens. Os djs Gustavo Freitas e Renê e cantora Joyce Bethânia encerram a programação. Começa às 17h, na Rua Doutor Temístocles, 103. Entrada é gratuita.

Bailinho do Quintal Sesc - A programação especial de Carnaval do Quinal do Sesc trará o bailinho à partir de 17h, com conforto e segurança para a criançada participar. Haverá ainda pintura facial e concurso de fantasias para os mini foliões. No evento, haverá ainda o encontro do ‘Clube dos Dachshund’, de cachorros salsichas. Será às 17h, no Quintal Sesc, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Carna Caam - Após ficarem mais de 20 anos parados, o Bloco Confraria da Arte e do Artesanato das Moreninhas voltam às ruas nesta sexta-feira. O trajeto do bloco será do Centro Comunitário até o Parque Jacques da Luz. Começa às 18h, na Rua Anaca, 320.

Copo Bar - Petiscos, salgados, cerveja, drinks e muita música embalam a semana de Carnaval do bar. Quem inicia a folia na sexta-feira (09) é a DJ Tamys a partir das 19h, no Copo Bar, localizado na Rua 14 de Julho, 2530.

Noite das Marchinhas - Abrindo a Temporada de Carnaval, DJs Simmu e JB, tocando Marchinhas, Samba Enredo, Axé, Pagode no Estoril. Começa às 20h30, no Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada é R$ 30 para não sócios.

Mumu Mamo - O primeiro bloco eletrônico de Campo Grande terá Marquinhos Espinosa e amigos comandando a noite. Começa às 21h, na Rua Varsóvia, 220. Entrada: R$ 20, após 00h.

CarnaValley - Zé Lucas e Benício, A boa do Dieguinho e DJ Lino comandam a festa na Valley CG. Começa às 22h, na Av. Afonso Pena, 4176. Entrada: a partir de R$ 50.

SÁBADO

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho ocorre neste sábado. O evento traz expositores de modas e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Copo Bar - No sábado (10), o estabelecimento abre às 10h e a primeira atração do dia é a partir das 16h com o Projeto Cachaça Mecânica, DJ TGB a partir de 18h e Pagode do Tadeu a partir das 20h. Começa às 10h, no Copo Bar.

Copinho de Leite - Começa às 10h, na Rua 14 de Julho (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho).

Feijoada - Com pagode ao vivo do grupo Nosso Encontro das 13h às 16h, a Jack Beer fará outra edição da feijoada. O couver artístico será de R$ 10, e a feijoada começa a ser servida às 12h, e custa R$ 39,99. A partir das 12h, na Rua Antônio Maria Coelho, 2428.

Carnaval no shopping - Além das atividades para a criançada, terá o Bailinho Flashback, com pipoca e algodão doce, das 15h às 17h. Outra atração será o ensaio aberto da escola de samba Igrejinha, às 18h30. A partir das 13h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Cordão Valu - Bloco carnavalesco que sai às ruas na Esplanada Ferroviária. Começa às 15h, na Esplanada Ferroviária.

Carnaval no shopping - O dia será divertido com oficinas de malangandãs, máscaras e espiral maluca; pinturinha facial e Bailinho Divertido, de sábado a terça-feira. A partir das 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - Em edição especial de Carnaval, o evento convida a todos a colocarem suas fantasias. A feira contará com expositores de gastronomia, brechós, mobiliário, moda, artesanato e outros. Começa às 16h, no Palco da Orla Morena. Entrada é gratuita.

Cãocurso de Fantasias - Provando que o Carnaval é um ambiente para todos, inclusive os pets, neste sábado haverá o Cãocurso de Fantasias, em que os pets fantasiados concorrem a prêmios. Começa às 16h, em frente a Carter's do Shopping Campo Grande.

EdenBeer - Idealizadora do Bloco ‘Ipa Lelê’, a cervejaria promete muito chope gelado e música para animar o final de semana na Avenida Mato Grosso. Sábado (10) quem agita a casa são os DJs Gustavo Freitas e TGB. A partir das 16h, no Eden Beer.

Carna do Capivas - O grupo Sampri animará o local! Será das 16h à 0h, no Capivas Cervejaria. Entrada: A partir de R$ 10.

Bloco do Copo - Começa às 17h, na Rua 14 de Julho (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho).

CarnaRock - Gabriel Noah se apresenta no Terraza. A partir das 17h, na Rua Antônio Maria Coelho, 3776.

Carnaval no Quiçá - Julio Prodigy e Samba do Caramelo se apresentam no Quiçá Bar neste sábado. Começa às 19h30, na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada é gratuita.

Flashback Folião - Marcello Cavallero, Ney Italo e Luiz Maciel comandam a noite no Círculo Militar. A festa será em edição especial de Carnaval, portanto prepare sua fantasia. Ainda haverá sorteio de tênis. Começa às 21h, no Círculo Militar. Entrada: R$ 20 antecipado pelo pix (67) 99204-2373.

CarnaValley - Sábado é dia de Noite Neon, com Kaio e Gabriel, Samba 10 e DJ Giovani Martins. A partir das 22h, na Av. Afonso Pena, 4176. Entrada: a partir de R$ 50.

Carnahavai - Banda Lilás e DJ Lupa animam o Carnavai do Rádio Clube. O evento terá caldos e frutos à vontade. Começa às 22h, no Rádio Clube Cidade. Convite R$ 150 individual, R$ 400 a mesa para quatro pessoas.

Mumu Mamo - A festa eletrônica de Carnaval trará Projeto Gate, André Garde, André X, Jay-C, Nik Ros, Groenendal, Samman, Blackbird, Leopoldo Ceni, Fabio Kauffman e Pedro Pereira. Começa às 23h, na Rua Varsóvia 220. Entrada: R$ 20, após 00h.

DOMINGO

Feira Bolívia - A primeira edição da Feira Bolívia deste ano ocorre em domingo de Carnaval. O evento trará os tradicionais expositores de comidas típicas, moda, artesanato, e cultura. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Feira Domingô na Praça - Será das 9h às 14h, na Praça U Coopharadio. Entrada é gratuita.

Feira Vegana - Neste fim de semana haverá a folia vegana no Teatro do Mundo. Com participação da Turma do Bolonhesa, bailinho de carnaval e desfile de fantasias o evento animará a criançada. Ainda terá muito artesanato e gastronomia vegana. Será das 11h às 17h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Carnaval no shopping - O dia contará com Bailinho de Carnaval e Bloquinho Norte Sul, seguidos de atividades no Espaço Sesc como jogos de tabuleiro e Just Dance de Carnaval. A partir das 13h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Capivara Blasé - O bloquinho começa às 14h, na Esplanada Ferroviária.

Garimpasso - De volta ao endereço antigo, neste domingo haverá mais uma edição do Garimpasso. O evento reúne mais de 18 brechós, e cerca de cinco mil peças. Será das 14h às 19h, na Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Carnaval no shopping - O público irá se divertir com desfiles de fantasias pet, com sorteio de brindes. A partir das 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Carnaval no shopping - A molecada terá bailinho infantil, pinturinha facial e concurso de fantasias para os mini foliões. Valendo prêmio, hein? A partir das 16h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Carna do Capivas - O cantor Gustavo Freitas, DJs Depieri e Laura Bittar com pop e funk irão animar o bar. Será das 16h à 0h, no Capivas Cervejaria. Entrada: A partir de R$ 10.

CarnaValley - No Verão Folia terá Leo Andrade e Rafael, Grupo Samba 404 e Vovô Calixto. Começa às 22h, na Av. Afonso Pena, 4176. Entrada: a partir de R$ 50.

