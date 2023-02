Capivara Blasé faz "enterro dos ossos" neste sábado na Capital

Segundo o Los He rmanos, “todo Carnaval tem seu fim”. Mas para aqueles que ainda não desapegaram do Carnaval, tem enterro dos ossos neste sábado (25), na Capital. Depois de levar 60 mil foliões para a Esplanada Ferroviária, o bloco Capivara Blasé vai se despedir da folia de vez este ano.

O enterro dos ossos será na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no Bairro Taveirópolis, mesmo local onde aconteceram os esquentas. De atração o público terá show de Chokito e Koisamba. Os ingressos estão saindo a partir de R$ 15,00 antecipados.

Diretora do Capivara Blasé, Angela Montealvão enfatiza que o enterro dos ossos do bloco já é tradicional. “É uma forma de abrandar um pouco da saudade que o Carnaval deixa. Nós e nosso bando ainda temos aquele restinho de energia pra curtir nesse sábado e nada mais justo que se despedir da folia em grande estilo”, convida.

Depois do enterro dos ossos, é a hora de pensar no Carnaval do ano que vem, quando o Capivara completa 10 anos de rua. Confira:

O que é o "Enterro dos Ossos"?

Enterro dos ossos é a expressão que se usa para dizer que um prato foi feito com os “restos” do dia anterior, ou seja, aquela comidinha preparada a partir das sobras da geladeira.

O nome teria “nascido”, em Corumbá, interior de MS. Segundo pesquisa do próprio bloco, o dicionário Aurélio associa a festa do enterro-dos-ossos à cidade de Corumbá, onde teria tido início a tradição.

