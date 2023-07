Churrasco com música, raggae e Valsa n°6 agitam o domingo na Capital

Neste primeiro domingo do mês, a agenda de eventos de Campo Grande começa cedo e vai até a noite com Festa da Padroeira de MS, churrasco com muita música e até espetáculo com valsa. Confira:

DOMINGO

6ª edição da Festa da Padroeira de MS - No domingo, depois da missa tem peregrinação dos motoristas, carreata em direção ao santuário, e benção. À noite, o show será com Enivan Silva. A partir das 19h, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Entrada é gratuita.

Grupo Casa - O teatro Grupo Casa inicia em julho a programação especial de férias para adultos e crianças com lançamentos de livros escrito por crianças do Grupo Casinha. Sessões às 10h e às 17h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: de R$20 a R$40.

Churrasco de Ouro - O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Querência realiza neste domingo o almoço Churrasco de Ouro com muita costela gaúcha e bailão. A abertura ficará por conta do grupo Jeitão Pantaneiro, logo após o almoço, às 13h00, trazendo ritmos envolventes e contagiantes da tradição pantaneira. Depois é a vez do Grupo Garotos de Ouro, do Rio Grande do Sul, tomar o palco e embalar o público com seus sucessos nacionais. Serão mais de 8h de evento. O CTG Tropeiros da Querência, fica localizado na Rua Miguel Sutil, 445. Entrada: a partir de R$ 75,00; crianças de até 6 anos não pagam, e dos 7 aos 12, a entrada é R$ 40,00.

Dia Internacional do Reggae - Para comemorar a data a programação é de show de tributo a Bob Marley e Lincon Gouveia, com Canaroots e convidados, o grupo Rockers Sound System também se apresenta no evento, que contará com feira de arte, artesanato e alimentação. A partir das 15h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Contação de História - Para entreter as crianças no domingão, o artista Nano Elânio preparou diversas histórias. Ele se apresenta em duas sessões no Espaço Sesc. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Arraiá Café, Mé e Cuié - Comidas típicas, docinhos, bebidas e rastapé com Gabriel Chiad. A segunda edição do Arraiá Café, Mé e Cuié acontece no domingo, no espaço entre o Eden Beer e o Nami. A partir das 16h, na Av. Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Circo Mundo Mágico - Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente. Sessões às 16h, 18h e 20h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$20, a compra pode ser feita no site.

Bem-Me-Quer - A segunda edição da festa Bem-Me-Quer trará muita musica brasileira com show ao vivo do Projeto Kzulo, dj set de LadyAfroo e Gustavo Freitas, performances de pirofagia com Tribo de Aruanda, leitura de tarô, brechós e flash tattoo durante o evento. Está marcado para às 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada: R$ 5.

Grupo Casa - Começa a temporada de férias com espetáculos todo final de semana. Neste domingo haverá apresentação do espetáculo “A borboleta mais velha do mundo”. Todo o dinheiro da bilheteria será para a compra de arquibancada para equipar espaço do Grupo Casa. Começa às 17h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

Valsa nº 6 - Neste fim de semana tem temporada popular de teatro na companhia Fulano di Tal, com apresentação de “Valsa nº6”, de Nelson Rodrigues. No palco, a atriz Tauanne Gazoso transita entre a realidade, memória e alucinação para compreender os fatos que resultaram na morte de Sônia, uma adolescente de 15 anos. Começa às 20h, no Espaço Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

