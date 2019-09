Confira os ganhadores dos ingressos para o show de Henrique e Juliano

O JD1 Notícias, em parceria com a Santo Show – Arte e Entretenimento, sorteou nesta quinta-feira (26), dois pares de ingressos para o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano que acontecerá neste sábado (26), no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Além do show dos sertanejos, os sortudos (as) terão a oportunidade de curtir a apresentação do projeto Shapeless. As duas pessoas que ganharam os ingressos e poderão levar um acompanhante são:

ATENÇÃO

Os ganhadores têm até 12 horas de sexta-feira (27) para informar seu nome, RG e de seu acompanhante para ter o nome incluso na lista. Qualquer informações, entrar em contato pelo telefone (67) 981222168.

Quem não teve sorte desta vez ainda dá tempo de garantir seus ingressos. Confira os preços.

Pista – R$ 40,00

Área Premium: R$ 160,00 (open bar) – 3º LOTE ESGOTADO

Lounge Brahma: R$ 210,00 (open bar e open food)

Lounge: ESGOTADO

Telefone pra contato: (67) 3025-4006 ou (67) 99807-4123

