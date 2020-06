Daniela Mercury, Milton Nascimento a Alceu Valença fazem live neste domingo

Sarah Chaves, com informações do G1

As lives não param neste domingo (28), e de casa os brasileiros vão poder curtit muito axé, samba e muito MPB, através de trsnmissões de vários artistas.

As principais transmiss~es são da baiana Daniela Mercury, do músico e compositor, Alceu Valença e um dos mais influentes nomes do MPB, Milton Nascimento, entre outras apresentações.

Confira a lista de lives abaixo neste domingo

- Hugo e Thiago - 13h - Link

- Alceu Valença - 14h - Link

- Festival Orgulho Incacancelável - As Bahias e a Cozinha Mineira, Kiara, Mirands e mais - 14h - Link

- Alexandre Pires e Luiz Carlos - Gigantes do Samba II - 16h - Link

- Solange Almeida - 16h - Link

- Pabllo Vittar e Amigos - 16h - Link

- Daniela Mercury - 17h - Link

- Magníficos - 17h - Link

- Milton Nascimento - 17h30 - Link

- Tom Zé (Em Casa com Sesc) - 18h - Link

- Teresa Cristina - 21h - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também