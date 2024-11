Domingão tem Feira Borogodó, Bloco Reggae e Som da Concha

DOMINGO

5ª Feira Borogodó - Com mais de 300 expositores, o evento conta com shows do Coletivo Arte em Movimento, da Palhaça Mixirica, de Rômulo Said Monteiro, do duo Vozmecê, do grupo Coquetel Blue e do Samba do Caramelo. Será das 9h às 15h, na Praça do Coophafé, na Rua das Garças, 3164. Entrada é gratuita.

Meet and Truck - Exposição de caminhonetes modificadas. O evento terá premiações para os veículos que estiverem nas categorias: 'Destaque do evento’, ‘Mais alta’ e ‘Mais modificada’. As atrações para adultos incluem andar em caminhonetes raras e participar de um circuito exclusivo, enquanto as crianças poderão passear em quadriciclos. Será das 9h às 18h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Bloco Reggae - Para comemorar os 13 anos do bloco e os 16 anos do grupo Rockers Sound System, a programação inclui shows de artistas estaduais, nacionais, oficinas de música, dança, exposições artísticas e muito mais. Será das 14h às 23h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita, mas o público pode contribuir com 1kg de alimento não perecível.

Som da Concha - Jacqueline Costa apresenta o show “Desenho em Aquarela”, que destaca suas composições influenciadas por MPB, POP e R&B. Depois, o Coletivo 8, formado por mulheres musicistas e compositoras, fará a performance “A Mulher Que Comeu a Maçã”. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também