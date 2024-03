Domingo é dia de descansar, mas para quem procura onde ir com a família e amigos, Campo Grande tem algums eventos acontecendo. Confira:

Feira Bosque da Paz - Em edição especial de Páscoa, a Feira do Bosque da Paz ocorre neste domingo. Haverá ainda oficina de vermicompostagem doméstica. A animação do evento ficará por conta do cantor Luiz Acosta e banda Vozmecê. Das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, 500. Entrada é gratuita.

Costelão do Cotolengo - O Cotolengo Sul-Mato-Grossense realiza o 7º Costelão Fogo de Chão. O evento, que abre o calendário anual da instituição, promete reunir amigos, voluntários e os renomados Reis do Costelão em celebração de solidariedade e apoio à causa da instituição. A partir das 11h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 50 antecipado pelo telefone (67) 3358-4848; R$ 55 no dia.

Feira do Artesão - Neste mês haverá oficina de artesanato criativo. A programação para o domingo é oficina de colar de fuxico, com a professora Bia Barros. Para se inscrever é preciso fazer a doação de 2kg de alimento não perecível (exceto sal). Será das 14h30 às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza.

Dom Quixote - Na Estação Cultural Teatro do Mundo, o público poderá desfrutar de uma apresentação da Turma do Bolonhesa. O evento promete diversão e humor para todos os presentes. Inspirado na obra clássica de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, o espetáculo traz à vida as aventuras do cavaleiro sonhador Alonso Quixano, que se imagina como Dom Quixote, o cavaleiro errante. Acompanhado por seu leal escudeiro Sancho Pança, ele embarca em uma série de jornadas repletas de desafios e fantasia. Começa às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Na edição especial mês das mulheres, o evento traz a participação das DJs Jubba, AfroPaty e uma roda de samba composta apenas por mulheres. Começa às 19h, na Rua Doutor Temistocles, 103. Entrada pelo site.

Aniversário da Batalha da Leste - Para celebrar os dois anos de história, o projeto organiza uma edição especial em um formato diferente e inédito. A batalha de rimas conta com 40 artistas divididos em oito equipes. Para completar a festa, os DJ’s TGB e Lady Afro, a artista Suburbia e slam do coletivo Plural estão entre os convidados. O evento também traz circuito de skate, feira artística com marcas de moda autoral sul-mato-grossense, lojas de streetwear, casa de tintas, material para grafite, headshop e tabacaria, brechó, área kids alimentos diversos e bebidas. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

