Domingo de Carnaval tem feira, bloquinho e folia para criançada na Capital

Carnaval chegou, e a folia não para neste domingo (11) em Campo Grande. Com feira para os que querem um dia mais tranquilo, bloquinho para os foliões e atividades para a criançada, o que não falta é o que fazer na Capital neste dia de comemoração. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Feira Bolívia - A primeira edição da Feira Bolívia deste ano ocorre em domingo de Carnaval. O evento trará os tradicionais expositores de comidas típicas, moda, artesanato, e cultura. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Feira Domingô na Praça - Será das 9h às 14h, na Praça U Coopharadio. Entrada é gratuita.

Feira Vegana - Neste fim de semana haverá a folia vegana no Teatro do Mundo. Com participação da Turma do Bolonhesa, bailinho de carnaval e desfile de fantasias o evento animará a criançada. Ainda terá muito artesanato e gastronomia vegana. Será das 11h às 17h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Carnaval no shopping - O dia contará com Bailinho de Carnaval e Bloquinho Norte Sul, seguidos de atividades no Espaço Sesc como jogos de tabuleiro e Just Dance de Carnaval. A partir das 13h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Capivara Blasé - O bloquinho começa às 14h, na Esplanada Ferroviária.

Garimpasso - De volta ao endereço antigo, neste domingo haverá mais uma edição do Garimpasso. O evento reúne mais de 18 brechós, e cerca de cinco mil peças. Será das 14h às 19h, na Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Carnaval no shopping - O público irá se divertir com desfiles de fantasias pet, com sorteio de brindes. A partir das 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Carnaval no shopping - A molecada terá bailinho infantil, pinturinha facial e concurso de fantasias para os mini foliões. Valendo prêmio, hein? A partir das 16h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Carna do Capivas - O cantor Gustavo Freitas, DJs Depieri e Laura Bittar com pop e funk irão animar o bar. Será das 16h à 0h, no Capivas Cervejaria. Entrada: A partir de R$ 10.

CarnaValley - No Verão Folia terá Leo Andrade e Rafael, Grupo Samba 404 e Vovô Calixto. Começa às 22h, na Av. Afonso Pena, 4176. Entrada: a partir de R$ 50.

