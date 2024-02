Domingo tem bazar, espetáculo, feijoada e bloco de carnaval na Capital; confira

É domingo, dia de curtir o restinho do fim de semana. E por isso, o JD1 Notícias separou algumas atividades para fazer sozinho ou acompanhado da família.

Confira a lista:

Mercado de Pulgas - A segunda edição da feira ao ar livre Mercado de Pulgas acontece neste domingo. O bazar, além de ser um espaço de vendas é um local para trocas entre expositores e clientes. O evento é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, no século XIX. Será das 08h às 14h, na Rua do Poeta, próximo aos altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Espetáculo "Morto Vivo" - Em duas sessões o grupo Badaiá apresenta o espetáculo de teatro de bonecos "Morto Vivo" na sede do Grupo Casa. O grupo desembarca na Capital para encenar a história de um menino, que tem medo de fantasmas e conhece uma caverinha, que tem medo e pessoas. Será às 10h e às 16h, no Grupo Casa. Entrada: R$ 40 a inteira.

Feijoada da Verde e Rosa - Para entrar no clima de Carnaval, a tradicional feijoada da Vila Carvalho, a Verde e Rosa campo-grandense, terá show especial de Arlindinho Cruz, filho do sambista Arlindo. Começa às 12h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: R$ 100, o convite individual.

Bloco Farofa com Dendê - O Farofa com Dendê domina a Praça Aquidauana no domingão. O bloco une a alegria da folia carnavalesca com a força da luta antirracista, celebrando a diversidade com ritmo e resistência. Será das 15h às 22h, na Praça Aquidauana. Entrada é gratuita.

Recreação e Pinturinha - Para a galera criativa, as atividades das oficinas são ótimas opções, sempre a partir das 16h. A participação é gratuita, mas é necessário doar itens escolares que serão destinados a entidades assistenciais.

Arena MS - Em mais uma edição da feira de empreendedorismo cultural no deck haverá show com Juci Ibanez. O evento ainda contará com recreação infantil e praça de alimentação. Será das 17h às 21h, na Rua Marques do Lavradio 399. Entrada é gratuita.

