Domingo tem feiras e roda de samba na Capital

Domingou e hoje é dia feiras e roda de samba. Confira o que acontece na Capital:

DOMINGO

Feira do Vai ou Racha - Na primeira edição de 2024 tem gastronomia, artesanato, moda, brechós, sebos e ainda atrações culturais na Feirinha do Vai ou Racha, como o DJ TGB. Será das 9h às 15h, na Rua 14 de Julho esquina com a Euler de Azevedo. Entrada é gratuita.

74ª Festa de São Sebastião - No domingo é a vez de churrasco com costelão, a partir das 11h e depois missa e quermesse. O churrasco será às 11h; e às 17h30 a missa, na Rua Minas Gerais, 549. Entrada é gratuita.

46 anos da Catedráticos do Samba - Neste domingo tem churrasco de comemoração pelos 46 anos da escola de samba Catedráticos do Samba com apresentação do enredo de Carnaval "Por amor a você, me apaixonei pelo Carnaval". Entre as atrações, claro, está a bateria da escola de samba. Quem for almoçar, deve levar pratos e talheres. A partir das 11h30, na Rua Macaé, 572. Entrada: ingressos a partir de R$ 30,00.

Ano Novo dos Signos - Apesar do Ano Novo Chinês começar oficialmente em fevereiro, já tem comemoração na Capital neste domingo. O Ano Novo será regido pelo signo do Dragão, que segundo a astrologia oriental, é um dos mais imponentes e nobres. Tradicional na Associação Okinawa, a festa contará com apresentações dos grupos e departamentos culturais da entidade, e danças típicas. Começa às 17h, na Associação Okinawa, localizada na Rua dos Barbosas, 110. Entrada: levar um prato de salgado ou doce.

Farol da Lagoa - Tem Flor de Pequi e Forró no Escuro para encerrar o final de semana no Farol da Lagoa. Será às 17h na Rua Antônio Marquês, 537. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00.

Roda de samba Misturô - No domingo tem Ariadne e Silveira mandando samba e pagode dos anos 90, uma realização do Laricas Cultural Convida, no Capivas. Começa às 17h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita até às 19h, e depois ingressos a partir de R$ 10,00.

Deixe seu Comentário

Leia Também