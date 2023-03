Enfim, sextou! Fim de semana tem Murilo Couto, Cidade da PÃ¡scoa e feiras

Fim de semana chegou com muitos espetáculos, stand up e feiras na Cidade Morena. O mês de março se despede com vários eventos na Capital, saiba o que fazer com a família e amigos nesta sexta-feira (31), sábado (1) e domingo (2). Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Cidade da Páscoa - Começa hoje a Cidade da Páscoa com programação que seguirá até o dia 9 de abril. Com exceção do dia 7, feriado da Sexta-Feira Santa, a Parada da Páscoa vai acontecer todos os dias, com brincadeiras de caça aos ovos. É a partir das 18h, nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Baile do Nortão - Com muito funk na programação, o evento terá sorteio de tênis, bronzeado e cílios. Começa às 21h. Ingresso: R$ 20. Saiba mais: (67) 99143-7261.

Feira de Artes Socioartista - Confraria Socioartista realiza feira de artes visuais com pinturas, gravuras e esculturas. Será das 9h às 14h, na Av. Nelly Martins (Via Park), entre as ruas Diogo Bernardes e Mário Andrade. Entrada é gratuita.

Fenasul - Feira gaúcha que já é tradicional em Campo Grande terá produtos típicos da região sul do país, atrações culturais para toda a família e o melhor da culinária sulista, com a costela de fogo de chão, as tradicionais cucas, salames, queijos e sucos de uva. Está marcado para às 18h, no Círculo Militar, localizado na Av. Afonso Pena, 170. Entrada: R$ 10.

Tonho Sem Medo - Após quase 2 anos longe dos palcos, a banda retorna apresentando o melhor do rock e canções inéditas. Será às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de novembro. Entrada: R$ 30.

Sexta do Forró - Banda Faro Fino vai agitar o rolê da dança com muito forró e animação. Começa às 19h, na Rua 13 de Junho, 641. Entrada: R$ 15.

Páscoa do Quintal Sesc - Vai ter contação de história com o Batucando, pinturinha e recreação com a Trupe Guavira e apresentação teatral com a Cia Teatro do Mundo com o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho”. E a música será comandada pelo cantor Piazza. Começa às 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

20 anos de Fulano di Tal - O grupo teatral apresenta sua penúltima peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do projeto “Os Bocós e Suas Andanças”. O espetáculo é inspirado na obra de Manoel de Barros. Está marcado para às 19h30, no Parque Tarsila do Amaral. Entrada é gratuita.

Feira São Chico - Com sorteio de cerveja e participação de brechós, a feira São Chico traz exposições de artesanatos, cosméticos e sabonetes. Começa, às 18h, no Bar Zé Carioca. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Espaço Sesc - Uma tarde divertida para as crianças! Vai ter brincadeiras musicais com Batucando Histórias. Começa às 15h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Sesc Arte Crianças - Os pequenos vão aprender a fazer o “Bilboquê”. Ele é um brinquedo antigo que consiste em uma esfera de madeira, com um orifício central, que é presa por uma corda a uma espécie de suporte. As crianças devem ter 5 anos ou mais, e levar os seguintes materiais: 1 rolinho de papel higiênico, 1 pedrinha pequena, tesoura sem ponta e cola branca. OBS: a criança deve estar acompanhada de um responsável. Começa às 15h, na Sala de Artes Visuais do Sesc Cultura (retirar o ingresso gratuito meia hora antes). Entrada é gratuita.

Sesc Encena Infantil - Vai ter espetáculo com Edu Brincante, em parceria com a cantora Gabi Barros, que interpreta o papel da Gabi Cantante. A turma promete fazer uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de descontração e felicidade. Começa às 16h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Sesc Encena Especial Mês da Dança - Durante a Mostra Sesc de Danças será possível apreciar apresentações de diferentes grupos, companhias e artistas de dança de Campo Grande. A ideia é abarcar diferentes gêneros, proporcionar a difusão da dança campo-grandense e a troca de conhecimentos. Dentre os artistas estão: Ballet Sesc Lageado, Sôma Cia de Dança, Armazém 67, Aline Alfaia, Eduarda Clarice, Espaço de Dança Suzana Leite e Ararazul Cia de Dança (UCDB). Será a partir das 19h, no Átrio do Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

20 anos de Fulano di Tal - O grupo teatral apresenta sua penúltima peça “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do projeto “Os Bocós e Suas Andanças”. O espetáculo é inspirado na obra de Manoel de Barros, serão realizadas na capital de Mato Grosso do Sul. Está marcado para às 19h30, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Expo3DBr - MS recebe pela primeira vez um dos principais eventos sobre impressão 3D. A ação será de forma híbrida, com programação online e presencial. Será das 10h às 16h, no Livin Lab, localizado na Rua Brasil, 205. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - Feira da Igreja Holiness tem gastronomia brasileira e oriental, brechó, artesanato e muito mais. Será das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Murilo Couto - Personalidade do stand up comedy nacional, Murilo Couto volta a Campo Grande com show Ideias Soltas. A partir das 21h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso.

DOMINGO

Feira de Artes - A feira vai ter pinturas, gravuras, esculturas e muito mais! Vai ter apresentações culturais, dentre elas, Irwing Ferreira, com música da fronteira, Ana Flávia, com dança cigana; e Antônio Cézar e Siana, com músicas clássicas mundiais. Será das 9h às 14h, na Av. Nelly Martins (Via Park), entre as ruas Diogo Bernardes e Mário de Andrade. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Uma tarde divertida para as crianças! Vai ter contação de histórias com a artista Guavira. Está marcado para às 15h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Abertura do Abril Indígena - Evento inédito no Brasil! Será homenageada a Associação Inamaty Kuxoneti e a Uniedas pelo relevante trabalho que faz diante de suas comunidades indígenas. O evento também contará com uma apresentação de desfile dos trajes típicos, comidas típicas, música e outras atividades culturais. A partir das 18h, no Pátio da Igreja Indígena Uniedas, localizado na Rua Jaguaribe, 913. Entrada é gratuita.

Café na Praça da Poesia - Praça recebe contação de histórias, música, poesias, brincadeiras e feirinha. Começa às 9h, na Rua Arlindo Sampaio Jorge, 590. Entrada é gratuita.

Sesc no Bosque - Tem música com Vozmecê. O duo nômade tem a proposta de peregrinar por Campo Grande levando a arte a vários espaços, incluindo às ruas e locais públicos da capital, proporcionando a partilha artística. A partir das 12h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Feira do Itatiaia - Vai ter gastronomia, artesanatos, cosméticos e plantas. Começa às 9h, na Rua Heitor de Laburu. Entrada é gratuita.

