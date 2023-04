Espetáculo 'Nasci Pra Ser Dercy' e Marisa Monte marcam fim de semana na Capital

O show de Marisa Monte é a principal atração deste fim de semana na Capital, mas não para por aí. O espetáculo Nasci Para Ser Dercy, que homenageia a estrela Dercy Gonçalves também irá marcar os próximos dias. Tem ainda o espetáculo inspirado no Manoel de Barros e rolês em homenagem aos trabalhadores, já que no dia 1º de maio, próxima segunda-feira, será celebrado o Dia dos Trabalhadores. Confira a Agenda Cultural:

SEXTA-FEIRA

Marisa Monte - A cantora apresenta a turnê “Portas”, após 20 anos sem se apresentar em Mato Grosso do Sul. O repertório do show reúne canções do álbum lançado em 2021, e clássicos de sua carreira, como “Ainda bem", “Beija eu” e “Ainda lembro”. Além das músicas do grupo Tribalistas, formado com os cantores Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, como “Velha infância” e “Já sei namorar”, também estão no setlist. O show está marcado para às 20h, no Guanandizão. Entrada: Compre seu ingresso pelo telefone (67) 99156-4363.

Jantar na Lagoa - Evento terá menu recheado massas, espumante e show com Prê Lima. Será às 19h, na Rua Braúlio de Souza, 569. Entrada: R$ 60.

Over Culture no Laricas - Evento com DJ AfroJess, ED MC, MCN aquece a noite. Além disso, o evento do DJ TGB realiza campanha um frio mais quentinho: doe um agasalho e aqueça um coração. A partir das 17h30, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antonio Maria Coelho, 1663. Entrada é gratuita.

2º Encontro de Motorhome e Campistas de MS - Mais de 80 motorhomes de diversas cidades do estado marcando presença nos Altos da Avenida Afonso Pena. O encontro é para conhecer os veículos recreativos que foram transformados em casa por seus criadores. Será das 9h às 22h, na Cidade do Natal, nos Altos da Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Baile do Vovó Ziza - Dia de curtir uma boa música e dança, com Marlon Maciel e o Grupo Trrem Pantaneiro. Será das 13h às 16h30. No Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 5.160. Entrada é gratuita.

Espetáculo “En Cerrado” - É o 1º Circuito Itinerante de Dança da Cia Singulus Dança-Teatro e Performances. Começa às 17h, na Morada dos Baís, localizado da Avenida Noroeste, 5.140. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Mais uma edição do evento, com várias atividades para as crianças, atrações musicais, feirinha e food trucks. Está marcado para às 17h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

SÁBADO

"Nasci Pra Ser Dercy" - Em homenagem a Dercy Gonçalves, a atriz Grace Gianoukas representa a grandiosidade da artista, assim como mostra um outro lado da estrela. Será às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: compre aqui.

2º Encontro de Motorhome e Campistas de MS - Mais de 80 motorhomes de diversas cidades do estado marcando presença nos Altos da Avenida Afonso Pena. O encontro é para conhecer os veículos recreativos que foram transformados em casa por seus criadores. Será das 9h às 22h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Cosplay Day Norte Sul - Vai ter exposição colecionismo, bazar geek, ponto de trocas de cartas Pokemón, book store da Maciel Livros, com HQs e gibis, e vários games retrô, como fliperamas, as famosas máquinas de jogos. Além disso, vai ter apresentação de rap, com BwRaps, e concurso Cosplay infantil (até 12 anos). Será das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Espetáculo “En Cerrado” - Segundo e último dia do 1º Circuito Itinerante de Dança da Cia Singulus Dança-Teatro e Performances. Neste sábado, as apresentações serão realizadas em 2 locais. Está marcado para às 11h, no Bar do Zé – Rua Barão do Rio Branco, 1.213; e às 17h na Estátua Manoel de Barros – Avenida Afonso Pena, esquina com a rua Rui Barbosa.

Bazar com Café - Haverá peças de roupas de vários tamanhos e estilos custando de R$ 5 a R$ 15. Será das 13h às 17h, na Rua Enzo Ciantelli, 245. Entrada é gratuita.

Semana Fashion Revolution - Neste sábado, terá uma roda de conversa com Nair Gavilan. Atua há 12 anos no mercado da moda, e confecciona Moda Banho para sua própria marca. Terá também palestra + roda de conversa sobre os desafios, lutas e avanços na moda sustentável sul-mato-grossense. E mostra de um mini documentário sobre o mesmo assunto. Está marcado para às 18h, na Travessa Gen. Walgrand, 74. Entrada é gratuita.

Manual de Barro II - É um verdadeiro concerto a céu aberto realizado por Marcos Moura, Stephen Bayllon e Antônio Porto inspirado no poeta Manoel de Barros. Será às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundom, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: R$ 20.

Sesc no Bosque - A CIAhabiliDOCES fará contações de histórias com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau, levando a arte circense para o público. Será às 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Yoga para Todos - Projeto criado em 2008 por um coletivo de professores de yoga em Campo Grande volta a ser realizado. As aulas são para todas as idades. É só levar seu tapete ou uma canga e água para se hidratar. Começa às 9h, no Parque das Nações Indígenas, ao lado do Museu Das Culturas Dom Bosco. Entrada é gratuita.

PetChopp - A Eden Beer realiza evento especial para arrecadar ração e medicamentos veterinários para a Ong Fiel Amigo. Haverá feirinha e lançamento de cerveja especial. Será às 17h, na Av. Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

2º Encontro de Motorhome e Campistas de MS - Mais de 80 motorhomes de diversas cidades do estado marcando presença nos Altos da Avenida Afonso Pena. O encontro é para conhecer os veículos recreativos que foram transformados em casa por seus criadores. Será das 9h às 22h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Rock’in Barça - Véspera de feriado tem rock no Barcelona Pub. Noite de estreia das Bandas Supernova e Banidos no Palco do Barça. Está marcado para às 21h, no Barcelona Pub.

Roda de Viola - O espaço Quebra Torto Terraço recebe Os Filhos de Campo Grande e convidados. Será a partir das 17h, na Rua 13 de junho, 641.

Costelada da Colônia de Férias - A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai realizar a 2ª edição da Costelada da Colônia de Férias, um encontro que reunirá boa comida, música ao vivo e diversão em um dos clubes mais tradicionais da Capital. Começa às 11h30, na Rua Mascote, S/n. Entrada: R$ 69.

Samba da Resenha - Especial samba do Trabalhador terá Bom de Fato, Pagodio, Pegada de Macaco Anderson Papu e DJ Jackson Seballo. Será a partir das 17h, no Santo Dom, localizado na Rua Anajás, 97.

Forró e Bailão do Borogodó - Em homenagem ao Dia do Trabalhador, terá Forró do Seu Raimundo, Flor de Pequi e Chama Campeira. Começa às 19h, na Chopperia Toda Hora. Entrada: R$ 20.

Pagode da Nuala - Evento em celebração aos trabalhadores terá Negabi com Sarará Kriolo, Gaga Funkeira e Mariana Ogatha. Será a partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: a partir de R$ 15.

Flashback da Imprensa - O Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul, fundado em 30 de abril de 2022, comemora um ano de fundação. Começa às 22h, no Ondara Master, localizado na Rua Dr. Mario Gonçalves, 129. Entrada: Ingresso no (67) 99672-3964.

Cosplay Day Norte Sul - Vai ter exposição colecionismo, bazar geek, ponto de trocas de cartas Pokemón, book store da Maciel Livros, com HQs e gibis, e vários games retrô, como fliperamas, as famosas máquinas de jogos. Além disso, vai ter apresentação de rap, com BwRaps, e concurso Cosplay infantil (até 12 anos), e muito mais. Será das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Manual de Barro II - É um verdadeiro concerto a céu aberto realizado por Marcos Moura, Stephen Bayllon e Antônio Porto inspirado em Manoel de Barros. Começa às 19h, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Entrada: R$ 20.

