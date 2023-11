Feira vegana, contação de histórias e campeonato de futebol agitam o domingo na Capital

Começando às 11h e indo até o fim da tarde, os eventos dos mais variados estilos preenchem a agenda deste domingo (26), antes de mais um início de semana de muito trabalho. Confira:

II Feira Vegana - Tem edição Natalina da feirinha vegana preferida de Campo Grande. A Plataforma Cultural é o espaço que recebe artistas com moda, gastronomia, artesanato, além de apresentações culturais.

Hora: Das 11h às 18h

Local: Plataforma Cultural - Avenida Calógeras, 3015

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Espaço Sesc - No domingo é a vez de Nano Elânio conduzir o público com contação de histórias. Muita interação e musicalidade na apresentação em que Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série B 2023

Estádio Jacques da Luz, Campo Grande (MS)

Às 15h

Realização: Federação de Futebol de Mato Groso do Sul (FFMS)

Garimpasso - Tem saldão anual do coletivo Garimpasso neste domingo para você garimpar. Com peças que vão de R$ 5,00 até R$ 35,00, esta edição será o país dos achadinhos.

Hora: Das 16h às 19h

Local: Travessa Mirassol, 129 - Coronel Antonino

Entrada: Gratuita

Som do Gueto - Neste domingo tem gravação do show de lançamento da trilha sonora de Som do Gueto, um documentário que mergulha na vibrante cena do rap em Campo Grande. Através de histórias autênticas, o doc explora a vida de três artistas emblemáticos da cidade: Mizuko MC, DJ TGB e ED MC. A proposta é levar o público para a efervescência do que é a cultura hip hop da Capital.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

