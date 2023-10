Feriadou! Veja o que fazer na Capital durante o feriado prolongado

Mato Grosso do Sul e Dia da Padroeira do Brasil. São esses feriados comemorados nesta quarta e quinta-feira, dia também de curtir com a família e amigos. O JD1 preparou uma Agenda Cultural para essa semana, dos eventos que vão acontecer na Capital.

Com os feriados e a emenda na sexta-feira, a “semana do saco cheio” chega com muita programação na Capital. Confira:

TERÇA-FEIRA

Roupa Nova - “Dona” e “Volta Pra Mim” são alguns dos hits que a banda Roupa Nova vai trazer de novo para Campo Grande. O grupo se apresenta hoje (10) no Shopping Bosque dos Ipês. A partir das 21h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 200, pelo site.

QUARTA-FEIRA

Dia das Crianças - A Vila Morena (antig Cidade do Natal) recebe uma programação toda especial neste feriado em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura da Capital. Será das 9h às 21h, no Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

5º Eteca - Campo Grande é palco do Encontro de Teatro entre Crianças neste feriado e fim de semana. Até domingo (15) terá programação gratuita acontecendo simultaneamente no teatro Glauce Rocha e na sede do Grupo Casa, com atrações que misturam circo, teatro e dança, e espetáculos de artistas do Estado e de Companhias de SP, RJ e MG, além de contações de histórias infantis, rodas de conversas, feira de artesanato e shows musicais. Confira toda a programação.

MS 46 anos - Mato Grosso do Sul celebra 46 anos de criação com uma grande festa no Parque das Nações Indígenas. Na programação, apresentações musicais será por conta dos artistas Paulo Simões e Gabriel Sater. Haverá também brinquedos, economia criativa nas tendas e praça de alimentação. A partir das 15h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

QUINTA-FEIRA

5º Eteca - Na quinta-feira (12), a programação continua com várias atrações. Todas as apresentações de quinta serão na sede do Grupo Casa. Das 9h às 19h, na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Gastrota - O Dia das Crianças promete ser especial no Gastrota com matinê para a criançada com DJ, brincadeiras, desfile de fantasias e premiações. A partir das 16h30, na Av. Marquês de Pombal, 1711. Entrada é gratuita.

Laricas Cultural Visita - Na quinta tem comemoração do aniversário da Lu do Laricas no Capivaras com line-up de Alex Silveira, Ariadne, Beca Rodrigues, Isa Ramos, DJ Julio Prodigy e Liz Alastra. A partir das 17h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita até 19h, depois ingressos a R$ 10,00.

Projeto Convida - Toda quinta-feira, no Farol da Lagoa tem o projeto Convida e nesta edição Lauren Cury convida André Stábile, dois grandes nomes da nossa música. Começa às 19h, na Rua Antônio Marquês, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia. Entrada: confirmar no local.

