Acontece pela primeira vez no Parque das Nações Indígenas o “Festival de Verão no Parque” neste domingo (19) com programação para toda a família em um projeto da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania por meio da Fundesporte.

A lista de atividades inclui aulas de ginástica localizada, dança, slackline, patins, escalada, ioga, além de demonstrações de fundamentos de modalidade esportivas como jiu-jitsu, kung fu e capoeira. Haverá ainda sessões de massoterapia e espaço reservado para avaliação física e aferição de pressão arterial.

O diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges destacou a iniciativa frente a um momento onde 80% dos jovens no Brasil estão no sedentarismo. Conforme dados divulgados pelo Ministério do Esporte, essa parcela de pessoas de 15 a 29 anos não praticam nenhum esporte. “Essa ação vai possibilitar que a população tenha esse contato com atividades variadas. Estamos junto com o setor de lazer, programando atividades para o ano todo", destacou Herculano.



O presidente da Fundação de Esporte também destacou que a 1ª edição “Festival de Verão no Parque” ocorre junto a primeira etapa da Copa Brasil de Paracanoagem 2023 neste fim de semana. Ambos os eventos contam com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército.

“As modalidades de esporte e os serviços que serão prestados à população são frutos de parcerias do Governo do Estado através da Fundesporte com academias e empresas privadas", pontuou.



“Nosso objetivo nosso é incentivar as pessoas, mostrando um pouco de cada modalidade. Vai ser um grande evento e queremos repetir ano que vem, não só em Campo Grande, mas em todo o estado em parceria com as prefeituras", finalizou o diretor-presidente da Fundesporte.

Atividades com início às 7 horas:

Ginástica localizada, dança – 7h

Caminhada orientada, corrida, treino leve – 8h

Avaliação física, bioimpedância e aferição de pressão arterial – 8h

Skate – 8h

Corrida – 8h

Slackline – 8h

Patins – 8h

Brinquedos – 8h

Escalada Bea – 8h

Ioga – 8h

Pedal kids – 8h30 às 11h

Massoterapia – 9h

Kung Fu – 9h

Capoeira – 9h

Boomerang – 9h

Jiu-jitsu – 9h

Ações

Detran, cavalaria da Polícia Militar, Bombeiros e Exército – 7h às 12h

