Filho dos Livres e Muchileiros se apresentam neste sábado na Capital

Os cantores regionais do duo Filho dos Livres e banda Muchileiros, referências da música de Mato Grosso do Sul, se apresentam neste sábado (14), às 19h no Growler, em Campo Grande.

As bandas campo-grandenses fazem o embalo de sábado à noite com repertório de clássicos e hits regionais. O primeiro show será com a Banda Muchileiros às 19h e o encerramento fica o Filho dos Livres às 21h.

Os ingressos antecipados custam R$30,00 e podem ser comprados no Growler ou pelo link (clicando aqui). Na hora será R$40,00. Informações: (67) 992992083.

O Growler fica na Av Afonso Pena, 5668 – Chácara Cachoeira

Muchileiros

O paraguaio Sória, o paranaense Carlos Bagre e os campo-grandenses Flávio Otoni e Luís Carlos de Oliveira Júnior, interpretam estilos variados e já se tornaram referência da música sul-mato-grossense.

O pop-rock presente na essência da banda, se funde a outros estilos quando a banda incorpora instrumentos como zampoña, gaita de boca, flauta, acordeom, chorango e trompete em suas apresentações, tornando cada show um grande espetáculo de originalidade.

Filho dos Livres

Filho Dos Livres faz parte da classe de artistas em que a popularidade anda de mãos dadas com a qualidade. Parceiros musicais de longa data, Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 e voz), realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias.

O show sempre conta com a participação dos amigos e fãs do duo num repertório autoral que conta com hits como “Meu Carnaval”, “Vem me ver”, “Alguém como você é”, com músicas que integram os dois álbuns principais dos Filho dos Livres

