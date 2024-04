Fim de semana: Feira cristã, Campeonato Fifa e noite de flahsback agitam a cidade

Para quem busca curtir o fim de semana em família, a agenda de eventos é extensa neste sábado (30), na Capital que recebe seu primeiro evento exclusivo de jazz e conta com atrações do Festival do Peixe e do Ita Park no Shopping Campo Grande. Confira:

SÁBADO

Festival do Peixe e Feira Cristã - No sábado a Feira abre para almoço às 11h, e com seletiva do Festival de Música. À noite, tem o espetáculo “A Paixão de Cristo”, liderado por membros da Arquidiocese de Campo Grande. Começa às 11h, na Feira Central. Entrada é gratuita.

Oficinas de Páscoa - No sábado, as crianças vão aprender a decorar biscoitos, podendo soltar a criatividade e levá-los para casa. Ainda terá oficina de pintura facial e recreação. Começa às 15h, no Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sesc Geek - No sábado, o Sesc Geek será palco do campeonato de Fifa 23 no PS4. Para participar é preciso se inscrever presencialmente a partir de 15h. Começa às 16h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Oficina de dança aérea - No sábado e domingo vai rolar a oficina “Dança Aérea: Corpo em suspensão”. O intuito é proporcionar aos participantes uma vivência com as cordas de alpinismo e as estruturações físicas para a organização do corpo em suspensão, desenvolvida pela Companhia Cênica Nau de Ícaros, na criação de movimentos em seus espetáculos. A oficina é direcionada a bailarinos, circenses e outros profissionais ligados às artes cênicas corporais. As vagas são limitadas. Será das 16h às 18h, no Circo do Mato, localizado na Rua Tônico de Carvalho, 263. Entrada é gratuita, mediante inscrição pelo site.

Ita Center Park - O tradicional Ita Center Park volta para mais uma temporada na Capital. O parque apresenta brinquedos para a criançada e os adultos se divertirem como Rager, Disco, Pista de bate-bate e muitos outros. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. Funciona das 15h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Ingresso: a partir de R$ 15.

CG Jazz Festival - A capital sul-mato-grossense recebe seu primeiro evento exclusivo de jazz, o Campo Grande Jazz Festival. No sábado haverá homenagem a Antônio Porto, o “Antonio Porto in Concert”, além de DDG4 (SP/BR). A partir das 19h, no Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Leitura dramatizada - Sábado é dia de leitura dramatizada da obra clássica Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Ao final da leitura, haverá roda de conversa com a diretora de teatro e produtora cultural Andrea Freire, que já montou Doroteia, da obra de Nelson. Começa às 20h, no Espaço Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita, com reserva de lugar pelo WhatsApp (67) 98129-7263.

Flahsback de Aleluia - Com direito a sorteio de ovos de Páscoa no Sábado de Aleluia, a noite de flashback será animada na Associação Colônia Paraguaia de Campo Grande. DJ Marcello Cavallero, Marquinhos Freitas e Ney Italo comandam o setlist, com vários ritmos na pista. Começa às 21h, na Associação Colônia Paraguaia de Campo Grande, localizada na Rua Ana Luísa de Souza, 654. Entrada: R$ 15 na portaria.

Noite Preta - DJ set de Renan Cruz e LadyAfroo vai comandar a noite de sábado no Vexame Bar. A partir das 20h, no Vexame Bar, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada: gratuita até 22h45; posteriormente R$ 6 na portaria.

