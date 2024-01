Fim de semana na Capital tem feiras, shows e Carnaval; Confira a Agenda Cultural

O fim de semana em Campo Grande está repleto de atrações para todos os gostos. Tem shows, feiras e peças teatrais. Tem até eventos pré carnavalescos. A programação começa nesta sexta-feira (19), confira:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - A programação do Quintal Sesc, também pensada para a criançada que está de férias, começa a partir das 16h, com recreação infantil, oficina de pintura e foguetinhos. No palco, Dany Cristinne abre a apresentação musical às 18h40, com canções nacionais e internacionais. Na sequência, às 20h, Kalelo traz a brasilidade de seu repertório. As atividades vão até às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Feira Arena MS Cultural - Com diversos expositores, a Feira Arena MS Cultural acontece nesta sexta-feira. O local, com um dos decks mais encantadores da Cidade Morena, é pet friendly e tem acessibilidade. Cantor Hugo se apresenta na feira, animando a noite. Haverá ainda recreação infantil e feira de adoção de gatos e cachorros. Será das 17h às 22h, na Rua Marquês de Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Sextou com rock no Canalhas - O cantor Guga Borba se apresenta no palco da Cervejaria Canalhas, levando rock autoral e clássicos ao público. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: R$ 20,00.

Esquenta da Vila - Sexta-feira tem esquenta de Carnaval da GRES Vila Carvalho, com samba, pagode e apresentação da Bateria Poderosa. Cristian Oliver comanda o show no palco. A festa continua no sábado, com o grupo Pagode 67. Começa às 19h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Sexta Show com Sarará Kriolo - A Igrejinha tem uma programação especial em janeiro, pré-Carnaval. Nesta sexta tem roda de samba com Sarará Kriolo e ensaio geral da bateria da escola. A partir das 19h, no GRES Igrejinha, localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5982. Entrada é gratuita.

Godgle: Ações Singulares - Neste final de semana a companhia Teatral Grupo de Risco trará a peça Godgle: Ações Singulares no Teatral Grupo de Risco. Apresentam-se no palco Anderson Lima e Luiz Claudio, com direção de Breno Moroni. A apresentação também ocorrerá no sábado (20) e domingo (21). Está marcado para começar às 20h, no Teatral Grupo de Risco, localizado na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Bloquinho da Katrina Fest - Dj Mascote e Dj Maiko MPC comandam a noite do Bloquinho da Katrina, edição festa a fantasia. A entrada é gratuita para mulher até às 23h. Começa às 21h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada: a partir de R$ 30.

SÁBADO

De férias no centro - Com variedade de opções de entretenimento, e um espaço kids gratuito, o Pátio Central Shopping organizou um happy hour a partir das 12h. O local será animado com a apresentação da dupla Voz Me Cê e, na sequência, sertanejo com Diego e Thiago. As crianças terão a chance de se encantar com uma apresentação única de Edu Brincante, apresentando o espetáculo "Tin dô Lê Lê". A partir das 12h, no Pátio Central Shopping. Entrada é gratuita.

Esquenta do Capivara Blasé - Comemorando uma década de vida, o Capivará Blasé, um dos mais tradicionais blocos de rua de Campo Grande, promove esquenta para o Carnaval já neste sábado. Esse será o primeiro de uma série de três eventos comemorativos. Haverá apresentação de grupo de pagode e cantor Koisabamba. A partir das 18h, na Av. Três Barras, 1145. Entrada: R$ 20,00 antecipado e R$ 30,00 na hora.

Fusqueada - O Dia Nacional do Fusca é celebrado em 20 de janeiro e esta data especial para os amantes de carros antigos será lembrada com uma “fusqueada”. É isso mesmo: haverá carreata de fuscas e exposição de veículos no Shopping Norte Sul Plaza. A concentração para a carreata terá início às 13h, na Avenida Ricardo Brandão e seguirá em direção ao shopping. A partir das 13h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Bloco Reggae - No espírito vibrante do reggae, a Associação de Reggae do estado promove o primeiro bloco de esquenta para o Carnaval de rua, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária. O evento também será marcado pela solidariedade, com arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos. As atrações confirmadas são Rockers Sound System e Radiola Reggae MS. Começa às 15h, na plataforma cultural da Esplanada Ferroviária, na Av. Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

Esquenta na Igrejinha - Haverá ensaio geral da Bateria Absoluta, apresentação do grupo Sarará Kriolo, além de participação especial de Edir Valu e Vinil Moraes. Pastéis e bebidas serão vendidas no local. Começa às 19h, no GRES Igrejinha, na Av. Presidente Ernesto Geisel, 5982. Entrada é gratuita.

Show LariS Orgânico - Apresentando novas composições e arranjos, além de incluir músicas de artistas como Criolo, BaianaSystem, Canaroots, Luedji Luna, Bob Marley e Ponto de Equilíbrio, a talentosa cantora e compositora LariS introduz ao público seu mais recente espetáculo, intitulado "LariS Orgânico". O show conta com participação especial de Maria Claudia e Marcos Mendes. Será às 20h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço,177. Entrada: R$ 20,00, pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

Supernoite do rock and roll - A banda Velhas Virgens retorna a Campo Grande no ano de 2024, marcando presença com o espetáculo intitulado "O Bar Me Chama", que coincide com o título de seu mais recente álbum. A sonoridade inconfundível terá companhia do som de Bando do Velho Jack e Bêbados Habilidosos na mesma noite. A partir das 21h, no Garagi Eventos, localizados na Rua Coxim, 881. Entrada: a partir de R$ 100,00 (inteira), pelo site.

Improvável, com Barbixas - A capital recebe o espetáculo Improvável, da companhia de humor Barbixas. A apresentação ocorrerá no Teatro Dom Bosco e consiste numa improvisação teatral, com cenas e histórias criadas na hora, de frente à plateia. Será às 19h, no Teatro Dom Bosco, na Av. Mato Grosso, 225. Entrada: lote extra em R$ 107,00, pelo site.

Samba rock com Fino do Fino - A banda Fino do Fino vai dominar a noite de sábado no Canalhas, com músicas do samba rock para também entrar no clima de folia. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas. Entrada: R$ 20,00.

Ensaio do Eita! - O Eita! também vem com tudo já pensando na folia carnavalesca, trazendo seu primeiro ensaio aberto ao público. O bloco campo-grandense montou uma superbanda ao som da charanga para embalar os preparativos dos foliões. Terá também apresentação acústica do cantor DoValle e um set de Carnaval inteiro. O rolê será na Praça do Preto Velho. Começa às 20h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz: Edição Férias - A primeira edição de 2024 chega com novidade: a feira passa a contar com o Espaço Saúde, voltado à saúde e bem-estar dos frequentadores. Haverá aula de pilates e de zumba gratuita para pessoas de todas as idades. No palco principal estão confirmados os cantores Luíz Acosta e Junior Rodrigues. Isso sem contar a diversidade de exposições de artesanato, gastronomia, plantas e flores, moda e antiguidades. Será das 9h às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiassu, 500. Entrada é gratuita.

Pontoke Open Air - Com entrada gratuita, o Ponto Bar estará realizando mais uma edição do Pontoke, um dia para se divertir no karaokê e cantar bastante. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita.

Ensaio Vermelho & Branco – G.R.E.S Igrejinha - O ensaio da escola de samba igrejinha acontece todas as quartas e domingos, às 19 horas. A entrada é gratuita e terá a presença de todos os segmentos, cadastros para as alas, carro de som e a bateria absoluta, com o Mestre Bene. Será na Av. Pres. Ernesto Geisel, 5982. Entrada é gratuita.

Luau do Capivas - O Luau do Capivas terá música com Beca Rodrigues e Dj Depieri! Além do som em ritmo praiano, drinks especiais e decorações temáticas também compõem a programação. Será das 17h às 23h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada: R$ 10,00.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também