Fim de semana tem Afonso Padilha e shows de Tiago Iorc e Margareth Menezes

O fim de semana em Campo Grande promete ser agitado. Isso porque tem show do cantor Tiago Iorc, Fundo de Quintal, Nu Metal no Zé Carioca, programações especiais para o Dia Internacional da Mulher, feiras e muito mais! Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Olhares do Lageado - O Sesc apresenta a exposição “Olhares do Lageado”, uma celebração do bairro, capturada pelas lentes dos alunos do Sesc Lageado, sob orientação do fotógrafo Roberto Higa. A exposição busca mostrar as belezas e a história do local. Vai até às 23h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Ita Center Park – Também no Shopping Campo Grande, crianças e adultos podem aproveitar o Ita Center Park, que conta com uma variedade de atrações: Ranger, Disco, pista de choque, cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, rock & roll, cama elástica, giostrina, trenzinho, charrete, caminhãozinho, tiro ao alvo, pesca e roda gigante. Ingressos: um por R$ 15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. O horário de funcionamento é das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Quintal Sesc com karaokê - Em novo formato, o Quintal Sesc agora acontecerá duas vezes por mês, com brincadeira para crianças. A principal novidade é que a música fica por conta dos participantes. Um karaokê vai animar o pessoal. Para participar, basta se inscrever e o animador irá convidar os inscritos a soltar a voz e mostrar seu talento. A gastronomia oferece bebidas, doces e pratos para todos os gostos e os animais de estimação são muito bem-vindos. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Quokka Bar-Becue - Nesta sexta-feira, Alli se apresenta no Quokka, com um show de voz e violão. Começa às 18h, na Rua Antonio Maria Coelho, 3640. Couvert: R$ 10.

Mirante Samba - A nova casa de shows realiza sua inauguração com show de Made in Samba, 4 é Par, DJ ALX e DJ Lino. Está marcado para às 19h, no Mirante Samba Club.

Casa Cult - No Dia Internacional da Mulher, acontecerá o 1º Casa Cult - Mulheres em Cena. O público poderá conferir apresentações de cenas autorais de teatro, de dança e de música. Depois, as artistas convidadas realizarão roda de conversa para falar sobre mercado de trabalho, conquistas e desafios de compor uma trajetória na arte. Será das 19h às 21h, na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo WhatsApp (67) 99290-6961.

Tiago Iorc - Autor de sucessos como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina", o cantor brasiliense Tiago Iorc fará show no formato voz e violão em Campo Grande. A apresentação ocorrerá no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Começa às 19h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Entrada: a partir de R$ 140 pelo site.

"A Princesa Engasgada" - Nesta sexta-feira, o Teatral Grupo de Risco apresenta o espetáculo "A Princesa Engasgada", de Márcia Frederico. Tendo como referência a Comédia Dell’Arte, dois atores se transformam em reis, princesas, camponeses, tudo aos olhos do público, que participa ativamente de toda a história. Após a apresentação, haverá uma roda de conversa sobre o enfrentamento a violência doméstica, tema que permeia a peça. Começa às 19h30, no TGR, localizado na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Festa Pantaneira - O Coliseu do CLC (Circuito de Laço Comprido) recebe a primeira Festa Pantaneira. O evento movimentará a arena com diversas atrações e bailão. Laço de Ouro, Filhos de Campo Grande, Grupo Uirapuru, Rodrigo Nogueir, Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro, além de Brenno Reis e Marco Viola se apresentam na festa. Começa às 20h, no Parque do Peão CLC. Entrada é gratuita.

Ret Hot Cover - A banda Call It Fornication, de São Paulo, desembarca na Capital para tocar as melhores músicas do Red Hot Chili Peppers. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Nu Metal - As bandas autorais campo-grandenses Namelass e Líquido vão comandar a noite de Nu Metal e Metalcore no Zé Carioca. Começa às 20h, no Bar Zé Carioca, localizado na Rua General Melo, 91. Entrada: R$ 15.

SÁBADO

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho ocorre neste sábado. O evento traz expositores de moda e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Será das 8h às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Encontro de brechós - Mais de 40 brechós vão expor suas peças no Encontro de Brechós, no Horto Florestal, oferecendo uma gama de opções de moda exclusiva e consciente, com preços a partir de R$ 10. Será das 8h às 14h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Leitura de Livro - Na primeira edição do projeto de leitura deste ano, a obra escolhida foi Macabéa Flor de Mulungu, da Conceição Evaristo. Nesta obra, a autora evoca a ancestralidade da personagem de Clarisse Lispector. A leitura será realizada com Aline Cantini, Febraro de Oliveira e Lorena Gonçalves. Começa às 16h, no Copo Bar, localizado na 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Feira Afro - Para fortalecer o empreendedorismo e a cultura negra, a 35° ediçaõ da Feira Afro acontece na Plataforma Cultural. O evento trará expositores de artesanato, moda, arte , música e muito mais. Será das 17h às 22h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Quokka Bar-Becue - André Stabile se apresenta no Quokka neste sábado. Começa às 18h, na Rua Antonio Maria Coelho, 3640. Couvert: R$ 10.

Fundo de Quintal - Grupo celebra 45 anos de carreira com turnê pelo País e Campo Grande receberá seu show no dia 09 de março, no Clube Estoril. O evento terá abertura dos artistas regionais Chokito e Juci Ibanez. Os ingressos já estão à venda por R$ 50 (pista) e chegam a R$ 2 mil (mesa ouro) para oito pessoas. Será às 19h, no Clube Estoril

Entrada: a partir de R$ 50, pelo site.

Versos para Mastigar - O poeta Fábio Gondim lançará seu livro “Versos Para Mastigar”, na sede do Grupo Casa, neste sábado. O lançamento contará com mesa composta por Erick Leite e mediação de Henrique Pimenta. “Versos para Mastigar” é o segundo livro da Trilogia da Degustação. A partir das 19h, no Grupo Casa, localizado na Rua Visconde de Taunay, 306. Entrada é gratuita.

Comitiva Cultural - O lançamento do projeto Comitiva Cultural Teatro em Comboio ocorre neste sábado. O projeto reúne 7 grupos e 14 espetáculos e percorrerá 9 cidades do Mato Grosso do Sul. No evento de lançamento, o grupo Fulano Di Tal apresenta o espetáculo Do Bem Amado. Começa às 19h, no Teatral Grupo de Risco, localizado na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Stand-up com Afonso Padilha - O humorista Afonso Padilha vem a Campo Grande apresentar seu stand-up comedy “Ninguém se Importa”. Com sua habilidade em transformar situações do dia a dia em piadas hilárias, o curitibano vem conquistando fãs em todo o Brasil e vem se destacando como um dos principais nomes da comédia nacional. Será às 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo site.

Emo Night - A banda The Luanna vai ao palco do Barcelona Pub em tributo à cantora Pitty. Além disso, a banda RED preparou show especial com músicas de artistas internacionais consagradas, como Paramore, Avril Lavigne, Evanescence e muito mais. Começa às 21h, n Barcelona Pub - R. José Eduardo Rolim, 201 - Vila Antonio Vendas

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo site.

DOMINGO

Festival de Verão no Parque - A Fundesport promove mais uma edição do Festival de Verão neste domingo, com objetivo de incentivar a prática de atividades físicas. O evento terá ioga, pedalada infantil, oficinas de capoeira, muay thay, jiu-jitsu e muito mais. A partir das 7h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Encontro de Skate Feminino - Para iniciar o ciclo de encontros das Pantaneiras Skate Girls em 2024, as meninas se reunirão neste domingo. O evento é em celebração ao Dia Internacional da Mulher e será feito um piquenique, por isso, a organização pede para que cada uma leve um lanche para compartilhar. Começa às 8h, na Pista de Skate do Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Dia do Grafite - Organizado pelo Campão Graffit, artistas criam mural sobre “fauna, flora e letras” para celebrar o Dia do Grafite. O evento reunirá treze grafiteiros da região e dois artistas convidados do Rio Grande do Sul. Está marcado para às 9h, na Av. Costa e Silva, esquina com Fábio Zahran. Entrada é gratuita.

Praça Bolívia - O tradicional encontro na Praça Bolívia acontece neste domingo. O evento trará diversos expositores de gastronomia, artesanato, moda, colecionismo, antiguidades e atrações culturais para a família. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Costelão no Chão - Além de saborear o autêntico churrasco no estilo campeiro, o público poderá aproveitar o fandango com o Grupo Trem Bão no CTG Farroupilha. Começa às 10h, no CTG Farroupilha. Ingresso: a partir de R$ 50, pelo whatsapp (67) 99290-7049; crianças de até 7 anos não pagam.

Feira Vegana - A segunda edição da Feira Vegana no teatro volta a acontecer neste final de semana. O evento reunirá a gastronomia veg, expositores de artesanato e atrações culturais para adultos e crianças e contará com o “Palco Delas” à disposição só das mulheres que quiserem se apresentar, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Será das 11h às 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo. Entrada é gratuita.

Margareth Menezes - Na primeira edição do “MS Ao Vivo”, de 2024, o público encontra Margareth Menezes. Cantora, atriz e atual ministra da Cultura, Margareth é dona do hit “Faraó (Divindade do Egito)”, que ficou conhecido mundialmente e se tornou a música do Carnaval da Bahia. O Projeto Ellas, formado por Érika Espindola, Marta Cel e Renata Sena, ficará responsável por abrir o palco, com muita música sul-mato-grossense. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Garimpasso - O encontro mensal que reúne mais de 15 brechós e um acervo de cinco mil peças acontece neste domingo. Será das 17h às 20h, na Travessa Mirassol, 127. Entrada é gratuita.

Quokka Sessions - Domingo é dia de Techno no Quokka Sessions com Goccia e Najja. Começa às 19h, na Rua Antonio Maria Coelho, 3640. Couvert: R$ 10.

