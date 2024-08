Fim de semana tem Almir Sater, Michel Teló, Lenine e Sepultura na Capital

Fim de semana em Campo Grande promete! A Capital está 'recheada' de eventos. Tem show da banda Sepultura, show do Lenine, Cidade de Maria, Almir Sater e Michel Teló. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Educa Iphan - Na Semana do Patrimônio, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realiza um passeio guiado pela área tombada do centro de Campo Grande, com saída do Monumento da Maria Fumaça. A partir das 19h, na Av. Mato Grosso com Av. Calógeras. Entrada é gratuita.

Cine Casa - Para os fãs de cinema, o Grupo Casa vai exibir os filmes “As Invenções de Akins” e “A mágica da foto lambe-lambe”, seguidos de um bate-papo com os cineastas e mediação de Ligia Tristão Prietto, roteirista e diretora do filme “Eleonora”. A partir das 19h, na Av. Florestal, 292 - Coophatrabalho. Entrada é gratuita, com reserva de lugares no site.

Show Musical MS2 - Com Erica Espíndola e Flávio Bernardo, o espetáculo traz repertório autoral e canções que homenageiam artistas Sul-mato-grossenses, como Geraldo Espíndola e outros artistas que fizeram carreira no Estado, como Begèt de Lucena. Após ser abduzida e retornar à Terra, a personagem de Erica conhece Flávio que, por sua vez, apresenta um mundo completamente novo em Mato Grosso do Sul e ela se encanta com as belezas de Campo Grande. (Classificação Livre), a partir das 19h, no Sesc Teatro Prosa, localizada na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com reserva no site.

Cidade de Maria - A 22ª edição da Festa de Nossa Senhora da Abadia conta com celebração de novena, feira gastronômica, artesanato e música nos altos da Afonso Pena. Na sexta, vai ter show gratuito da dupla Álvaro e Daniel, e de Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro. A partir das 19h30, na Avenida Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

Arraiá UFMS - A festa faz parte da campanha Eu Respeito, da Universidade, e será aberta à toda a comunidade, com show da banda Flor de Pequi e barracas com comidas típicas. Começa às 20h, na Esplanada do Morenão. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Terror Sessions - As bandas Sestro (Hardcore Metal, de Cuiabá), Katástrofe (Thrash Metal), Impossíveis (Punk Rock) e Miséria (Punk Grind) prometem muito rock no esquenta oficial para o show do Sepultura. Quem já tiver o ingresso para o Sepultura paga meia-entrada, com doação de alimentos para a CUFA. Às 21h, no Mirante Rock Pub, Rua Dr. Zerbini, 92. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, no site.

Le Cirque – Nos últimos dias de apresentação, o Le Cirque traz novas atrações. O circo oferece praça de alimentação, banheiros e apresentações de mágicos, ilusionistas, aramistas, palhaços e personagens Disney. A partir 20h, de segunda à sexta-feira; 16h, 18h e 20h aos sábados; 16h e 19h aos domingos, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

SÁBADO

Encontro de Brechós - Terá participação de 20 brechós da cidade com diversidade em peças de moda circular e sustentável. Das 8h às 16h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Feijoada da Embaixadora - O Tropeiro Gastrô promete o melhor do samba, pagode, chorinho e MPB com Toniquinho da Viola e convidados, com participação especial do percussionista Carlinhos Bat. Também será servido rodízio de petiscos. A partir das 12h, na Av. Florestal, 292. Entrada é gratuita.

Torneio de Bozó - O torneio do Laricas Cultural está de volta! Dessa vez em parceria com o Pizza Pub e prêmio de R$ 200 em dinheiro! A partir das 15h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de Julho, 2.553. Entrada é gratuita (mas os competidores pagam R$ 30 (por dupla) | Inscrições pelo (67) 98151-5511.

Espetáculo “TIN DO LE LÊ” - A programação infantil, com Trupe Teatro de Brincar, se passa em um “jardim mágico” onde habitam histórias, seres fantásticos e bichos falantes que se tornam um ponto de partida para incríveis viagens pelo mundo da imaginação e das brincadeiras de criança. (Classificação Livre). A partir das 16h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200. Entrada é gratuita, com reserva no site.

Almir Sater e Michel Teló - O parque de exposições Laucídio Coelho terá festa com entrada gratuita e shows de Michel Teló e Almir Sater. O evento ocorrerá das 17h30 às 22h e a abertura do evento será por conta da Orquestra Indígena. A partir das 17h30, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

Banda Sepultura - A turnê de despedida da banda, chamada "Celebrating life through death”, chega a Campo Grande e promete uma noite inesquecível de muito metal e energia pura. Está marcado para às 18h, no Ginásio Guanandizão.Entrada: ingressos a partir de R$ 80, pelo site.

Banda NAIP - Com 27 anos de estrada, a banda promete um repertório repleto de clássicos do pop-rock nacional e internacional. A abertura e encerramento do evento ficam por conta do DJ Tommy Menegazo, com música eletrônica. Das 18h30 às 23h59, no Sunset Growler Station, localizada da Av. Afonso Pena, 5.668. Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo site.

Cidade de Maria - Neste sábado vai ter show gratuito da dupla Isadora & Heloisa e do Trio Raízes do MS. A partir das 19h, na Avenida Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

Experimento Ser Poeta - O espetáculo, inspirado nos trabalhos "Poetas - uma conversa sobre poesia" (2014) e "Poetibilidades" (2015), traz textos de poetas como Baudelaire, Maiacovisck, Zé da luz, além de escritos autorais. A trama mostra um poeta em busca de o que é poesia, mergulhado em pensamentos poéticos, letras, frases, palavras, movimentos e sons que se misturam à imaginação. Às 20h, no Grupo Casa - Coletivo de Artistas. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

O Futuro da Humanidade - Uma adaptação da obra de Augusto Cury, a peça narra a história de um jovem psiquiatra idealista, que se rebela contra os métodos impostos por seus superiores, em que o uso de psicotrópicos se sobrepõe à terapia psicológica. A partir das 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

Abrindo o Baú - A festa de Flashback promete as melhores músicas dos anos 1970, 80 e 90 com os DJ's Simmu, Lucas Amado e JB. A partir das 21h, no Corumbar, localizado Rua Padre João Cripa, 2619. Entrada: ingressos antecipados as R$ 10, pelo pix (67) 98423-2586; e R$ 20,00 na portaria.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Com tema circo, a edição comemorativa de 2 anos da Feira, promete espetáculos e muita música. Além, é claro, de barracas de comida, artesanato regional e atividades para as crianças. Das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Feijoada Solidária - O Grêmio Recreativo Escola de Samba Os Catedráticos do Samba, entidade sem fins lucrativos que há 47 anos promove e atua na produção artística, é dirigida há mais de 15 anos pela Dona Marilene. O evento é em prol dos cuidados e manutenção da saúde dela e, além da feijoada, será recheado de samba, com Mestre Jacobina, Destak Samba, Kachambu e Tim da Villa. É necessário levar pratos e talheres, das 11h30 às 13h30, na Quadra GRES Catedráticos do Samba, localizada na Rua Macaé, 72. Entrada: convites por R$ 30, pelo telefone (67) 99613-5583.

MS ao Vivo - A edição de agosto do MS ao Vivo tem Lenine e Spokfrevo Orquestra. O show de abertura será de Guilherme Rondon, que promete uma abordagem contemporânea de guarânias, polcas e chamamé. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Ballroom Battles – Navegando pelos Sete Mares - A Kiki House of S’Kills promove uma batalha de ballroom! Entre as sete categorias de batalhas, tem Baby Vogue, Vogue Oldway, Runway e Sexysiren, tudo com temáticas marítimas. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada: R$ 10.

Cidade de Maria - Terá show do Grupo Uirapuru. A partir das 20h, na Avenida Afonso Pena, 7.120. Entrada é gratuita.

