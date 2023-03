Fim de semana tem bazar, feiras e espetÃ¡culos na Capital; Confira

Este fim de semana está mais light com eventos culturais na Capital, como feiras e brechós, espetáculos e lançamento de livro. Os fãs de Abba vão poder curtir um tributo pra lá de emocionante. Para a criançada também tem oficinas e contação de história. Confira a Agenda Cultural do JD1 para este fim de semana:

SEXTA-FEIRA

Feira Colaborativa 'Jardim Um Chá' - Cerâmica, acessórios, comidinhas, chás e muitos artesanatos vão fazer parte da feira recheada de produção local. Será a partir das 17h30, na Avenida Rodolfo José Pinho, 785, (entrada pelo portão lateral). Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Contação de histórias, circo, show musical e muito mais para você e sua família. Por lá, vai ter também cantora Bia Blanc e foods trucks. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Riachuelo 1º piso). Entrada é gratuita.

Espetáculo Desenho do Tempo - Marcos Mattos e Renata Leoni encenam a peça, que é um encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo. É a partir das 19h, na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Lançamento de livro - A artista plástica e escritora Erika Rando lança o seu livro de poesia “Borboletas na Janela”. A obra tem como mote a palavra “dexistenciar”, desenvolvida durante o processo criativo da obra. Está marcado para às 19h, no Senac Hub Academy, localizado na Rua do Parque, 75. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Tributo ao Abba - ‘ABBA: THE MUSIC’ com grandes sucessos do grupo sueco e performances que prometem causar uma avalanche de emoções no público. Será das 19h e 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: compre aqui.

Techno na Rua - Com intervenções artísticas, gastronomia e muita technera, o Techno na Rua está de volta para enaltecer o estilo musical. Quem quiser dançar bastante, é só comparecer. Está marcado para às 17h, na Praça Cabeça de Boi, na Duque de Caxias com a Orla Morena. Entrada é gratuita.

Baile do Podolski vs Revoada do Granfino - Funk reúne DJ Granfino, DJ Lino, DJ Mascote, DJ Kayo e MC EllBrayan. Começa às 21h, na Rua Vale do Sol, 09.

Bazar do Coletivo de Brechós - Mais de 20 brechós da cidade se reúnem com peças de precinho camarada. É a chance perfeita de economizar e renovar o guarda-roupa. A partir das 8h, no Horto Florestal, localizado na Avenida Ernesto Geisel esquina com Fernando Corrêa da Costa. Entrada é gratuita.

Museu das Ilusões - Maior acervo de ilusão de ótica do mundo desafia visitantes a descobrirem o que é ou não real. Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica internacional, o Museu das Ilusões é o pioneiro do gênero na América Latina e traz pela primeira vez ao Mato Grosso do Sul o maior acervo de ilusões de ótica do mundo. Será das 10h às 21h, na Praça Central do Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

3ª edição da Feira Cultural - Serão mais de 55 expositores e 4 apresentações musicais: Felipe Lobo , Léo Cavallini e Ana Ferreira com bossa nova, Renatto Mendes com músicas autorais e regionais, e Igor Malheiros com voz e violão sertanejo. Começa às 17h, na Rua Marquês do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Bazar pelos Animais - Kátia e as amigas Malu e Karla, desde 2019, organizam o bazar para ajudar animais resgatados por protetores independentes. O bazar terá até peças de grifes. Será realizado das 8h às 14h, no Pets Cão, localizado na Avenida Mato Grosso, 3.332. Entrada é gratuita.

Feira do União - Vai ter artesanato, gastronomia, cosméticos, brechó, chinelo e plantas. Será das 9h às 17h, na Praça do União, localizada na rua Paulo Hideo Katayama, 709. Entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão - Brechó, artesanato, gastronomia e uma variedade de pratos orientais. A feira é um bom passeio para quem gosta de produção. Será das 15h às 20h, na Rua São Geraldo, 243. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc para crianças - Uma tarde de “Contos de Brincar e Cantar”, com Edu Brincante. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de descontração e felicidade. Acontece às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza (ao lado da Riachuelo). Entrada é gratuita.

Oficina e Cine Clubinho para crianças - O tema da atividade é “Abaporu de Argila”. É preciso retirar o ingresso com meia hora de antecedência (já no combo com o Cine Clubinho) e levar 1 kg de argila escolar e uma caixa de sapato. A criança deve ter ao menos 5 anos e estar acompanhada do (a) responsável. O Cine Clubinho exibe o filme animado chamado “A primeira perda da minha vida” e “Criatura”. Será às 15h, no Sesc Cultura, localizando na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Espetáculo Desenho do Tempo - Marcos Mattos e Renata Leoni encenam a peça, que é um encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo. Será às 19h, na Avenida Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Feira do Vinil - Comemorando 10 anos, mais de 5 mil discos estarão disponíveis para você garimpar. A animação fica por conta do DJ Amarelo Drama, com discotecagem em LPs. Está marcado para às 17h, no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, 68.

DOMINGO

Feira no Girassóis - Artesanato, gastronomia, cosméticos, chinelos, brechó, plantas e muito mais. Será das 9h às 15h, na Rua Lago Igapó, em frente ao número 299 (pista de caminhada). Entrada é gratuita.

Espaço Sesc para crianças - É a vez de Nano Elânio embalar o público infantil, com suas contações de historinhas. Muita interação e musicalidade, violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Está marcado para às 15h, no Shopping Norte Sul Plaza (ao lado da Riachuelo). Entrada é gratuita.

Sesc no Bosque - Tem show da cantora Pretah! O repertório é repleto de músicas brasileiras, incluindo canções de compositores regionais como Lucas Rabelo, Ygor Sanguina e Jerry Espíndola. Será às 12h, na Praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Museu das Ilusões - Maior acervo de ilusão de ótica do mundo desafia visitantes a descobrirem o que é ou não real. Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica internacional, o Museu das Ilusões é o pioneiro do gênero na América Latina e traz pela primeira vez ao Mato Grosso do Sul o maior acervo de ilusões de ótica do mundo. Será das 10h às 21h, na Praça Central do Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também