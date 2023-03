Fim de semana tem Copa HRT de Motos, espetÃ¡culos de teatro e Dudu Nobre na Capital

Sexta, sábado e domingo tem evento para todos os gostos. Hoje à noite tem Quintal Sesc no Shopping Campo Grande para toda a família. Já no Sábado tem diversas opções de teatro e programação para a criançada. No domingo, será a vez da final da primeira etapa da Copa HRT de Motovelocidade 2023, com os melhores pilotos do Centro-Oeste disputando a vitória no Autódromo Internacional de Campo Grande. A disputa é aberta ao público, a partir das 8h45, e a entrada é 1kg de alimento não perecível ou R$ 20. Confira a Agenda Cultural completa.

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - O Quintal Sesc está especial para as mulheres. Lá vai ter apresentação de contação de histórias com Nano Elanio, teatro “Quem conta um ponto cria um conto”, do Teatral Cia Teatro do Mundo; banda de percussão sinfônica do Colégio Bionatus; show musical de pop/MPB, com Beca Rodrigues; apresentação de violino, com Lais Fujiyama; karaokê das mulheres; recreação; e muitas barraquinhas de comida. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Até Que a Morte Nos Repare - Como um thriller, o espetáculo traz uma narrativa cheia de surpresas e suspenses a cada cena, em que o público passa a ter contato com pistas e álibis do mosaico de um crime. Entre um detalhe e outro, uma sequência de versões sobre o suposto ocorrido cria um ambiente onde todos são suspeitos. O espetáculo está marcado para às 19h30, no Sesc Cultura, localizado na Afonso Pena 2270. Entrada é gratuita.

O Novelo - Uma peça contemporânea, dinâmica e familiar para a maioria das pessoas. É assim “O Novelo”, novo espetáculo da Arrebol Cultural com texto de Nanna de Castro. Começa às 20h, no ANOREG-MS, localizado na Travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, 50. Entrada: compre aqui.

Museu das Ilusões - A atração traz a Campo Grande a inspiração dos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo. A exposição é antes de tudo um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente. Acontece das 10h às 22h, com entradas até às 21h, na frente à Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: R$ 60,00.

SÁBADO

Sesc Encena Infantil - Bolonhesa e sua trupe vão enfrentar a bruxa má que sequestrou Rapunzel. Com muita música e diversão, nesta aventura ganha coturnos de palhaçaria clássica. Será às 16h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Sesc Arena - Com base na literatura infantil, Nano Elanio apresenta diversos livros, lendo ao vivo, interagindo com as crianças e adultos. A música também faz parte das apresentações, seja com o violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Será às 15h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Uma tarde divertida para a molecada curtir palhaçaria, acrobacia, música, contação de histórias e pernas de pau, com a Cia HabiliDoces. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Bela e a Fera - O espetáculo traz a história de Bela, que anseia por viagens, aventuras e por uma vida tão empolgante quanto as histórias que lê. Será às 16h e 19h30, no Teatro Mace, localizado na Rua 26 de Agosto. Entrada: R$ 25 a R$ 30.

Exposição de Quadros Sensoriais - São obras da Prof.ª Especialista Sônia Aparecida Lins de Queiroz produzidas em alto relevo, utilizando colagem de materiais recicláveis e que também buscam aumentar a sensibilidade humana. O evento faz parte das comemorações dos 83 anos da Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos. A partir das 9h, na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília. Entrada é gratuita.

Copa HRT de Motovelocidade - Os melhores pilotos do Centro-Oeste disputam a primeira etapa da Copa HRT de Motovelocidade, no Autódromo Internacional de Campo Grande, no sábado. O evento será o dia todo, a partir das 8h30. Entrada: 1kg de alimento não perecível ou R$ 20. Saiba mais.

67 Festival - A música Sul-mato-grossense será enaltecida no 1º “67 Festival”, evento com atrações 100% de Mato Grosso do Sul e com sucessos musicais emplacados em todo território nacional Acontecem shows com Loubet, Patrícia & Adriana, Fred & Victor, Samba Pop e Thiago & Miguel. É a partir das 17h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: compre aqui.

Tributo ao Queen - As bandas Whisky de segunda e a Rockefeller se unem em um show exclusivo misturando blues e um tributo ao incrível Queen. Será a partir das 19h, na Sunset Growler, localizado na Av. Afonso Pena, 5668.

Feira ao Ar Livre - Mais de 60 expositores integram feira com brinquedos, gastronomia, serviços, artesanatos, arte e cultura. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe, localizada na Av. Bom Pastor. Entrada é gratuita.

Dia do Grafitti - Os artistas e escritores urbanos farão um mural para comemorar o Dia Nacional do Graffiti Brasileiro, a data é celebrada desde 1988, em homenagem a Alex Vallauri, um dos pioneiros da arte de rua no país. Começa às 9h, na Rua Teodoro Roosevelt, 456, juntamente com a Sociedade de Assistência MEIMEI. Entrada é gratuita.

Motor Game - Shopping Norte Sul Plaza terá evento Motor Game com desafio de pilotagem, food truck, show com a banda O Condado. Será às 16h, no estacionamento Norte Sul Plaza (Entrada pela Rua Japão). Entrada é gratuita.

Funkíssima - Das mesmas produtoras da festa Brejo, Funkíssima é um evento feito para mulheres e que enaltece as minas da cena artística da cidade, com muita música. Na programação tem show de Lyanne Mello, Landvisk, Gikka, DudaFS. Está marcado para às 20h, no Santo Dom Bar, localizado na Rua Anajás, 97. Entrada: a partir de R$ 15.

DOMINGO

Copa HRT de Motovelocidade - O Autódromo Internacional de Campo Grande estará movimentado, também no domingo! A final da primeira etapa da Copa HRT de Motovelocidade será das 8h45 às 13h. Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou R$ 20. Se não retirar a pulseira, ela ficará válida para domingo também. Saiba mais.

Praça Bolívia - Artesanato, apresentações artísticas, moda e pratos típicos integram mais uma edição da Praça Bolívia. A partir das 09h, na Rua Barão da Torre. Entrada é gratuita.

O Balaio - Balaio é uma feira artesanal que nasceu em Dourados e se tornou tradicional na região. Sua primeira edição em Campo Grande repleta de arte, artesanato, moda, cuidados pessoais, música, bebidas e gastronomia. Será das 15h às 21h, na Av. Calógeras em Frente à Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Trio Sambaduque - Toniquinho da Vio, Flavinho Porto Alegre e Rodrigo Teixeira vão se encontrar para um final de tarde com muito samba e MPB. Começa às 18h, no Clan Bier, localizado na Rua Dr. Zerbini, 464. Entrada: R$ 10.

1° Costelão do Mário Márcio - Baile terá muita costela e baile com Grupo Chama Campeira, Grupo Chão Batido, Grupo Baile Bom e Zé Carrilho. A partir das 11h, na Rua Litorânea, 174. Entrada: a partir de R$ 30.

Dudu Nobre - Para marcar a reinauguração da Eden, bar traz show de Dudu Nobre com muito samba. Está marcado para às 12h, na Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 20. Entrada: a partir de R$ 200 (mesa para 4 pessoas).

10 anos na sola da bota - Churrasco dançante terá Eco do Pantanal, Gregório da Fronteira e muito mais. A partir das 11h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: a partir de R$ 30.

1° Encontro de Motocicletas de Elite - Feijoada completa, studio de tatuagem e shows de rock com Foogha e Alzira marcam o evento. Está marcado para às 11h, na Rua Paraisópolis, 26. Entrada: R$ 50.

