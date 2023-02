Fim de semana tem Cordão Valu, espetáculo e feira de brechós na Capital

Enfim a sexta-feira está de volta! Esse fim de semana esta recheado de atrações em Campo Grande. Com o Carnaval que se aproxima, os blocos prometem se reunir para fazer aquele esquenta. Além dessas, há diversas programações pela cidade. Confira a programação preparada pelo JD1:

SEXTA-FEIRA

Especial Iron Maiden e Metallica - Scratch e Monsters fazem a festa nesta sexta com muito Metal no Irlandes Pub. Está marcado para às 18h, na Avenida Afonso Pena, 1659.

Sexta Super - Cezinha Coelho anima a lanchonete do Clube Estoril com muita música. Será a partir das 20h30, na rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, no Jardim autonomista. Entrada: 20,00 (sócios do clube não pagam).

Espetáculo “Eu Preciso que Vocês me Escutem” - Com mistura de dança, teatro e linguagem audiovisual, tratando de vida, morte e ocupação arquitetônica, espetáculo terá entrada gratuita e intérprete de libras. Será às 20h, no Armazém Cultural, na Avenida Calógeras, 3065. Entrada é gratuita.

Feira Um Chá - Vai ter aromaterapia, moda infantil, conservas e embutidos artesanais, roupa de mesa e pano, mini jardins, acessórios, gastronomia, brechó e drinks. Está marcado para começar às 17h30, na rua Rodolfo José Pinho, 785. Entrada é gratuita.

Esquenta Cordão Valu - Maior bloco de Carnaval realiza seu primeiro esquenta do ano com participação musical da Banda de Marchinhas Sossega Leão. Depois é a vez da Banda do Mato animar o público com um repertório que passa pelo samba, reggae e axé. Será às 17h, no Arena do Horto Florestal, localizado na Avenida Fábio Zahran, 316. Entrada é gratuita.

Bazar de Carnaval - Coletivo de Brechós realiza o primeiro bazar do ano com mais de 10 brechós participantes, muita roupa a preço camarada e acessórios. Será a partir das 08h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Esquenta da Vila Carvalho - Com presença da corte de momo do Carnaval 2023, escola de samba realiza esquenta com Batria Poderosa e Cristian Oliver. Será às 18h, na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395, Vila Carvalho. Entrada é gratuita até às 20h.

Forró e Bailão - Evento terá grupo Flor de Pequi, Eco do Pantanal e Laço de Ouro. Está marcado para às 20h, na Chácara Antártica, localizado Rua Litorânea, 174. Entrada: R$ 20.

Quintetas - Edição pré-Carnaval traz toda garra, voz e talento de mulheres que compõem o Quintetas. Será a partir das 19h, na Avenida Mato Grosso, 68. Entrada é gratuita.

Rock 2000 - One Way e Noah Trio faz público voltar no tempo com rock dos anos 2000, de Linkin Park a Foo Fighters. Está marcado para às 18h, no Irlandes Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, 1659.

Esquenta Capivara - Esquenta Capivara, do bloco Capivara Blasé vai realizar sua segunda edição neste sábado. O Grupo Koisa Samba promete colocar os foliões para dançar até altas horas. Será às 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no Bairro Taveirópolis. Entrada: R$ 30.

Misturadinho - Bloquinho com trio elétrico Trovão promete muitas atrações e festa de Carnaval. Será a partir das 20h Arena Green Hall, na Avenida Tamandaré , 8563. Entrada: R$ 30.

DOMINGO

Pizza Fraterna - A Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras realiza uma ação solidária com a venda de pizzas para garantir o lanche dos 92 alunos acolhidos pelo Projeto Orquestra Fraternidade sem Fronteiras. O valor de cada pizza é de R$ 40 e os sabores são de calabresa e marguerita. A entrega das pizzas será no domingo, dia 05 de fevereiro, das 10h às 14h, na rua Arthur Jorge, 2018.

Feiras Grefeiras + Vitrine do Mato - Uma parceria dos produtores culturais Lucas Grefe e Fabio Castro. O evento conta com a participação de mais de 28 expositores dos mais diversos segmentos, desde tatuadores até designers de moda autoral. Será às 16h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Missa no Bosque - A ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande-MS, é todo domindo às 11h, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês.

Sesc no Bosque - Música: Bia Blanc - Começa às 12h, na praça de alimentação. A artista, que iniciou a trajetória há mais de 15 anos com o canto lírico na igreja, leva ao público canções brasileiras e blues argentino. Será das 12h às 14h.

Transmissão de jogos do Paulistão - O jogo de Santo André e São Paulo começará às 15h, e será possível assistir pelo telão na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também