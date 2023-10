Fim de semana tem show de Simone, espetáculos e feiras

Esse fim de semana promete! Recheado de atrações em Campo Grande, Simone - no MS ao Vivo, Slam Cultural, Cine Marco, Fluidroom, show de stand-up "Estamos Vivos" - com Rodrigo Marques, é um dos principais eventos que acontecerão. Ainda terá feiras de brechós, antiguidades, Feira Bolívia e Churrascada Beneficente do Cotolengo. Confira a Agenda Cultural do JD1:

EmpreendFest - O primeiro festival de empreendedorismo do Mato Grosso do Sul começou nessa quinta-feira, e continua nesta sexta. A programação é de palestras e exposição. Douglas Viegas, ex-jogador de basquete realiza a palestra "Seja tão fod# que seja impossível te ignorar", às 17h. Às 18h30, Diego Ribas, comentarista e ex-futebolista apresenta "Do risco à glória". Às 20h, Natália Beauty, fundadora do Natalia Beauty Group, presente em mais de 10 países fecha a noite com a palestra "Como construir uma história bem-sucedida". Antes das palestras, o evento começa às 14h e segue até às 22h, no Bosque Expo. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - Vai ter recreação e entretenimento para as crianças com a equipe da Brinquemania, oficinas de desenho para colorir e brincadeiras, em parceria com a empresa Guavira; apresentação da dupla sertaneja Leandro e Galeano. Em caso de mau tempo, a programação pode ser alterada. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande.

Entrada: Gratuita

Reviva 21 - Em uma noite nostálgica com três bandas que comandavam as quintas do 21, Planozero, Muchileiros e Rádio Paulista se apresentam nesta sexta-feira. Será às 18h, na Arena Sunset, localizada na Avenida Três Barras, 1.145. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site.

Cine Marco - O Cinermarco retorna com exibição gratuita do filme Flores de Bálsamo. Dirigido por Henrique Arakaki, Karen Freitas e Lucas Miyahira, o filme é o primeiro a ser prestigiado pelo projeto que aproxima o público de produções audiovisuais no formato gratuito. A partir das 18h30, no Museu de Arte Contemporânea. Entrada é gratuita.

Slam 2023 - O Slam Campo Grande está de volta, desta fez será uma participação no evento Cultue.se, realizado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Também terá música com Renato Jackson e Slam Severa. Começa às 19h, na Concha Acústica da UFMS. Entrada é gratuita.

Flash back - No Flashback de hoje terá as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90, com Dj Leonardo Amaral e Elton Chatanooga. Sócios não pagam. Começa às 20h30, no Clube Estoril. Entrada: R$ 30.

SÁBADO

Campo Grande Tattoo Fest - O maior evento de tatuagem de Mato Grosso do Sul ganha uma nova edição neste ano. Na programação deste sábado, estão previstos workshops de desenho, feira cultural, show da banda Plebheus, concurso do miss tattoo, show da banda Nômades e freak show de 10 anos dos Diabos Mutantes. É possível pagar meia no ingresso levando 1 kg de alimento não perecível. Começa às 8h30, no Clube Estoril. Entrada: R$ 20.

Feira de Antiguidades - Neste final de semana acontece a feira de antiguidades, brechó e artesanato. Será das 8h30 às 14h, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Rede Hip Hop - Arte no Entorno - O projeto itinerante que tem oferecido oficinas de dança urbanas e workshops de lambe-lambe entra em sua reta final. O evento contará com workshop de Breaking com B-gil Aline, em seguida, Letícia Pontes faz o workshop sobre Hip Hop com Letícia Pontes, às 10h. A tarde, Dj Shaba reealiza uma roda de conversa, às 13h30. Em seguida, a Cia de Dança Blaoow apresenta o espetáculo "Block Parties". Às 18, a programação termina com uma mostra de danças urbanas. Começa às 9h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3.065. Entrada é gratuita.

Operação Sabotagem 67 - Neste fim de semana acontece o campeonato de Airsoft, com operadores de airsoft de todo o Brasil. O evento é abertura para o campeonato que ocorrerá em Maceió em dezembro. Segundo a organização, o enredo da Sabotagem67 é o confronto entre duas forças militares onde uma tenta sabotar a Operação Cascavel e a outra luta para impedir isso. No sábado, a programação é de exposição dos equipamentos, credenciamento de inscritos, competição 5x5, competição de tiro de precisão e confraternização No domingo, a programação é fechada para os competidores, por R$ 150, pelo site. Será às 13h, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Oficina e Sesc Clubinho - A oficina "Expressão Abstrata em Argila", tem como objetivo mostrar as possibilidades criativas e expressivas do material para a criançada. Para participar é preciso levar 1 kg de argila escolar, uma caixa de sápato e palitos de dente. Às 16h, tem Cine Clubinho, com a exibição do filme "Os fantásticos livros voadores do senhor Lessmore", e o curta "Menina Bonita do Laço de Fita". A partir das 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Cooperoeste Kids - Em celebração ao Dia das Crianças, a Cooperoeste realizará uma tarde recreativa, com jogos, brincadeiras, cachorro-quente, pipoca, algodão doce e refrigerante. O evento também tem como objetivo arrecadar garrafas pets de 2L para o projeto Luzes do Cerrado. Será das 15h às 18h, na Praça Flor do Cerrado. Entrada é gratuita.

Feira Ziriguidum - Para ocupar a Praça do Preto Velho, neste sábado acontece a segunda edição da Feira Ziriguidum.O evento comemorará 1 ano do Slam Plural, com batalha de poesia, pista de skate rema. A inscrição para batalha pode ser feita neste site. Para animar a Feira, Beca e Gaia Arte, Liz Alastra se apresentam. O evento também terá muita gastronomia, arte, lazer e apresentações culturais. Será das 15h às 21h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - Em mais uma edição da Vitrine Coletiva, 22 brechós expositores, chopp gelado, flashes de tatuagem e musica ao vivo. Será das 15h às 20h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Fluidroom - Em edição especial de Halloween, a Fluidroom reocupa a Plataforma Cultural, com o coletivo de artistas trans e não-binários para enaltecer a visibilidade dos corpos trans na cena de discotecagem local. No evento também terá manifestações artísticas, com artesanato e brechós. A partir das 16h, na Plataforma Cultural. Entrada é gratuita.

Vírgula - A Cia Gente, do Rio de Janeiro apresenta o espetáculo "Vírgula", com dança-teatro. A apresentação traz a cena 9 intérpretes-criadores que se comunicam por gestos, movimentos e textos performáticos. Começa às 17h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Tributo - No sábado o rock nacional estará representado em Campo Grande, com o tributo de duas lendas do rock nacional. Às 19h30, a artista Dany Cristinne se apresenta em um tributo emocionante a cantora Pitty. Em seguida, às 21h30, a banda curitibana Raimundera sobe aos palcos para encerrar a noite em grande estilo. Começa às 18h30, no Sunset Growler Station. Entrada: R$ 40, pelo site.

Roda de Samba - Na segunda edição da Roda de Samba do Don Menegazzo, Ariadne comanda o som com Brasilis, e traz aquele reportório que não tem quem fique parado. Começa às 19h, no Don Menegazzo. Entrada: R$ 15.

7° Etapa de Laço Comprido do CLC - Na 7° etapa do Circuito Laço Comprido, além das provas haverá o tradicional bailão. O evento espera receber laçadores de todos os lugares de Mato Grosso do Sul para disputar nas categorias Equipe, Coringa, Bandeira, Mirim, Fraldinha Masculino e Feminino, Amazonas Mirim e Adulta. A programação deste sábado é de Hemerson Negão, que se apresenta às 20h, e às 23h o grupo Chama Campeira. Começa às 20h, no Coliseu CLC – Rodovia MS 010 (Campo Grande X Rochedinho), logo após a UCDB – asfalto até o CLC. Entrada é gratuita.

Estamos Vivos - O humorista Rodrigo Marques, apresentador do programa "A Culpa é do Cabral", no Comedy Central, apresenta o stand-up "Estamos Vivos". No show, o recifense reflete sobre os instintos mais básicos do ser humano e aborda, com bom humor, a perspectiva da sociedade sobre eles. A classificação indicativa é de 16 anos. Está marcado para às 21h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 60, pelo site.

DOMINGO

Feira Bolívia - Nesta edição da Feira Bolívia, haverá exposição de artesanatos, moda, antiguidades, pratos típicos, apresentações artísticas. As atrações confirmadas são de Hugo Carneiro, DJ Keertana, Rafa Valdez, Nogueira, Trio Frances, Rodrigo Bezzera, Edir e Carla e Ton Alves. Será das 9h às 14h, na Praça Bolívia. Entrada é gratuita.

Campo Grande Tattoo Fest - No último dia do maior evento de tatuagem de Mato Grosso do Sul a programação é de shows de Samdim e Banda, concurso de cosplay, food trucks, apresentação de capoeira, julgamento, shows de Gabriel Noah e entrega de premiação. É possível pagar meia no ingresso levando 1 kg de alimento não perecível. Começa às 9h, no Clube Estoril. Entrada: R$ 20.

Feira Meus Axés e Feira Afro - Nesta edição da Feira Afro e Meus Axés haverá muitos expositores nas áreas de gastronomia, artesanato, vestuário e muito mais. Às 13h, Adriane Lobo e Grupo Zerka realizam a apresentação das Abayomis. Será das 09h às 16h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Churrascada pantaneira beneficente - A churrascada terá shows de Victor e Matheus, João Haroldo e Betinho, João Carlos e Savala, Elvis e Adriano, Fábio e Junnior, Rapha e Leeo, Zé Carrilho e Grupo Baile Bom, João Haroldo Chamamezeiro, Os Filhos de Campo Grande, João Marco e Zé Ronaldo e convidados. Começa às 11h, no Cotolengo, localizado na Rua Jamil Basmage, 996. Convite: R$ 50, pelo telefone (67) 98193-6567.

Garimpasso - Com mais de cinco mil peças e arara especial com peças da Farm, veio ai mais uma edição do Garimpasso. Serão 22 brechós expondo no evento, com peças a partir de R$ 10. Além disso, haverá venda de chopp gelado, hambúrguer e café. Para garimpar, não se esqueça de levar uma sacola. Será das 15h às 20h, na Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

Simone - Com a turnê ‘Tô Voltando’, que começou em abril, Simone celebra 50 anos de carreira. A cantora tem a trajetória musical marcada por clássicos e hits que serão interpretados para o público neste domingo. Dora Sanches, artista regional, ficará responsável pelo show de abertura. Começa às 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

