Fim de semana tem Enterro dos Ossos, espetáculos e feira de artesanato na Capital

Agora é a vez do tradicional sábado de "Enterro dos Ossos", e quem será responsável por agitar os foliões pela última vez em 2023, será a Capivara Blasé e o Bonde das Sereias. Na Agenda Cultural do JD1 desse fim de semana tem também espetáculo teatral e a primeira feira do Bosque da Paz. Confira a programação:

SEXTA-FEIRA

Espetáculo circense {Cia HabiliDoces} - Com palhaçaria, acrobacia, música e contação de histórias, companhia leva arte circense para público de todas as idades. Está marcado para às 16h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Mandelão Automotivo - Festa terá Megatron, Dj Will Coene, DJ Black Belt, DJ Amandaka, DJ Ariel, DJ Marcola, DJ Lino. Será às 21h, na Chácara Antártica, localizada na Rua Litorânea, 174.

Espetáculo “Revolução” - O Teatral Grupo de Risco apresenta o espetáculo “Revolução”. Uma adaptação do texto original “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal. Será às 19h, no Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2270. Entrada é gratuita.

Lovezinho - Noite para curtir o pop e o funk. A festa começa às 23h, na Non, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127.

SÁBADO

Sesc Arte para crianças - A criançada vai ter uma tarde com pintura gestual sobre tela, com movimentos e muita cor, assim como o uso de fita crepe para o processo criativo. As crianças devem ter no mínimo 5 anos e acompanhadas de um (a) responsável. É preciso levar 1 tela de pintura 30 x 40cm ou aprox., 1 Caixa de tinta guache, fita crepe. Em seguida, tem Cine Clubinho. Está marcado para às 15h (chegar meia hora antes), na Sala de Artes Visuais do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Enterro dos Ossos do Bonde das Sereias - O bloco pede para deixar pronta a fantasia e o glitter para finalizar o Carnaval. É proibido levar garrafas de vidro. Será das 15h às 22h, na Praça dos Imigrantes. Entrada é gratuita.

Enterro dos Ossos do Capivara Blasé - Vai ter show de Chokito e Koisamba. O evento está marcado para começar às 18h30, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740. Entrada: R$ 20.

DJ Convida Nas Praças - 2ª edição Underground na Praça Aquidauana terá MCN e Falcão MC. Será a partir das 16h, na Praça Aquidauana, 28. Entrada é gratuita.

Explana Pra Geral - Com mote “A inveja dos bico é o sucesso dos cria” festa terá Afrojess, Chico, Damásio, Julio Prodigy, Magão. O evento começa às 00h, no Kafofo, localizado na Rua Dr. Temístocles, 112. Entrada: a partir de R$ 10.

1 ano da Hámor - Livraria completa 1 ano, local realiza um trabalho de curadoria referente a editoras e publicações que ainda não são comercializadas na cidade, além de participar de vários eventos, festivais e feiras. Será das 9h às 13h, na Rua José Antônio, 1.479. Entrada é gratuita.

Cinema para autistas - O Cinépolis, no Shopping Norte Sul Plaza, vai ter sessão exclusiva e adaptada do filme “As Múmias e o Anel Perdido” para as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Confira a legislação para meia-entrada no site do cinema. Será às 14h15, no Cinépolis – Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: Meia-entrada mediante comprovação do TEA.

Espetáculo “Varietê do Lima” - Anderson Lima apresenta o espetáculo “Varietê do Lima”. São cenas curtas de um palhaço interagindo com a plateia, além de conter elementos circenses, como malabarismo e equilibrismo. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc – Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Extended Carnaval - DJ Marcinha Eggers é a atração principal da noite. Será a partir das 23h, na Rua Pimenta Bueno 127. Entrada: R$ 15 - antecipado e R$ 30 - camarote open bar.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - No clima de Carnaval, a Feira Bosque da Paz é realizada neste domingo, pois no domingo passado o mau tempo não ajudou. Vai ter artesanato, moda, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. A feira acontece das 9h às 14h, na Rua Kame Takaiassu com a rua das folhagens. Entrada é gratuita.

Sesc no Bosque - Tem música com Jerry Espíndola. Cantor, compositor e produtor cultural nascido em Campo Grande.Será a partir das 12h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Contação de Histórias - É a vez da Trupe Guavira estimular a atenção, curiosidade e imaginação das crianças por meio de várias linguagens artísticas, como a música e o teatro. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc – Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

